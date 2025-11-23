سان جيرمان يرفع شعار «النتائج أهم من الأداء»!



باريس (د ب أ)



اعترف الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بصعوبة إدارة الأمور، بعد فترة التوقف الدولي، وذلك عقب الفوز على لوهافر 3 -صفر في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي للمباراة: «أعتقد أن أفضل شيء حققناه هو النتيجة، في الشوط الأول أعتقد أننا افتقرنا إلى الدقة، لكن النتيجة جيدة وهذه النقاط الثلاث مهمة جداً بالنسبة لنا».

وشدّد المدرب الإسباني على أهمية تحقيق النتائج حالياً، استعداداً للمباراة القادمة في دوري أبطال أوروبا، مضيفاً: «نتطلع إلى التحسن وأن يلعب الفريق بشكل أفضل، ولكن في الوقت الحالي، فإن تحقيق النتائج هو ما يهم، لأن علينا التفكير في المباراة القادمة، ستكون مباراة في دوري أبطال أوروبا، وكان من المهم لنا استعادة المركز الأول في الدوري، نحتاج إلى مواصلة التحسن».

من جانبه، قال الحارس لوكاس شوفالييه إن المباراة كانت صعبة للغاية رغم النتيجة الكبيرة، موضحاً: «كانت مباراة صعبة حقاً، عند رؤية النتيجة 3 -صفر، قد تعتقد أنه كان فوزاً مريحاً، لكن لم يكن الأمر كذلك على الإطلاق، لقد تعرضنا للضغط، لكننا ندرك أن المباريات التي تلي فترة التوقف الدولي تكون دائماً صعبة».

وعبّر الحارس الدولي عن سعادته بالفوز والحفاظ على شباكه نظيفة، موضحاً: «نعم أنا سعيد، فزنا 3 -صفر، وحافظنا على شباكنا نظيفة وبقينا في الصدارة، الجميع سعيد، وهذا يمنحنا شيئاً إيجابياً للبناء عليه، تسجيل الأهداف، عدم استقبال الأهداف، البقاء في صدارة الجدول، لقد لعبنا بالفعل الكثير من المباريات منذ أغسطس، ومازال هناك الكثير في انتظارنا، لذا سنتعافى بشكل صحيح للاستعداد للمباراة القادمة».