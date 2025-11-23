هاردن.. 55 نقطة تاريخية!



واشنطن (أ ف ب)



قدّم المخضرم جيمس هاردن أداءً تاريخياً بتسجيله 55 نقطة، وقاد لوس أنجلوس كليبرز للفوز على مضيفه شارلوت هورنتس 131-116، فيما حقّق ديترويت بيستونز انتصاره الـ 12 توالياً على حساب ميلووكي باكس 129-116، في مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفي سن الـ 36 عاماً، حطّم هاردن بتحقيقه 55 نقطة الرقم القياسي السابق لأكثر عدد من النقاط للاعب بقميص كليبرز، والذي كان يملكه بوب ماكادو وشارلز سميث (52 نقطة لكل منهما).

ويحمل هاردن، المتوَّج بأفضل هداف في الدوري ثلاثة مواسم توالياً (بين 2017-2018 و2019-2020)، الرقم القياسي ذاته، عندما كان يدافع عن ألوان هيوستن روكتس بين عامي 2012 و2021، حيث سجّل 61 نقطة في عام 2019.

كما سجّل هاردن الذي يخوض موسمه الـ17 في الدوري، ويحتل المركز الحادي عشر ضمن قائمة أفضل الهدافين، 50 نقطة أو أكثر للمباراة الـ 25 في مسيرته، متساوياً مع الراحل كوبي براينت، ولكن خلف الأسطورتين مايكل جوردان (31) وويلت تشامبرلين (118).

وتألق هاردن منذ بداية اللقاء، وبلغ فترة الراحة وفي جعبته 35 نقطة، وهو رقم قياسي لهذا الموسم، أنهى لاحقاً المباراة مع 55 نقطة، حيث نجح في 17 رمية من أصل 26، منها 10 من أصل 16 عن الرميات الثلاثية بنسبة نجاح بلغت 62.5 في المئة، وأضاف إلى رصيده التهديفي 3 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

ويحاول هاردن الذي يبلغ معدل تسجيله أكثر من 28 نقطة في المباراة هذا الموسم، إنقاذ كليبرز الذي استهل المنافسات بأسوأ طريقة ممكنة، حيث حقق 5 انتصارات مقابل 11 هزيمة.

في ميلووكي، واصل بيستونز سلسلة انتصاراته ورفعها إلى 12 فوزاً توالياً، ليحكم قبضته على صدارة المنطقة الشرقية مع 14 فوزاً مقابل هزيمتين فقط.

وبرز في صفوف الفائز مرة جديدة صانع الألعاب كايد كانينجهام بتسجيله 29 نقطة وأضاف إليها 8 متابعات و10 تمريرات حاسمة.

وحقق بيستونز، الذي لم يفز في سلسلة ضمن الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» منذ عام 2008، أفضل سلسلة له منذ 2004، وهو عام تتويجه الأخير باللقب.

وقال دوك ريفرز مدرب باكس الذي غاب عنه مجدداً نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكومبو: «اعتمادهم على اللعب البدني أخرجنا تماماً عن خططنا الهجومية».