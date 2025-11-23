تغريم لاعب فينيكس صنز لـ «الخروج عن النص»!



لوس أنجلوس (أ ب)



تلقّى ديلون بروكس، لاعب فريق فينيكس صنز المنافس بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، غرامة مالية بقيمة 35 ألف دولار، بسبب الاشتباك مع مسؤولي المباراة وتوجيه لغة غير لائقة إليهم، في أعقاب فوز فريقه على مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة 114-113.

وأعلن جيمس جونز، رئيس عمليات كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين عن عقوبة بروكس فجر اليوم الأحد.

وسجّل بروكس 22 نقطة، في المباراة التي عاد فيها صنز من تأخر بنتيجة 105-113، ليحقق فوزاً مثيراً على تيمبرولفز، مسجّلاً انتصاره السابع في ثماني مباريات.

وغادر بروكس الملعب بعد ارتكاب خمسة أخطاء شخصية، قبل 18 ثانية من نهاية المباراة.