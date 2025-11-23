فلامنجو.. موعد مع حسم دوري البرازيل



ساو باولو (د ب أ)



بات بمقدور فلامنجو أن يحسم لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم في الجولة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل، بعد فوزه على ريد بول براجانتينو بنتيجة 3 -صفر، تزامناً مع تعادل ملاحقه المباشر بالميراس سلبياً مع فلومينينسي بالمرحلة الخامسة والثلاثين.

ويتصدر فلامنجو جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق أربع نقاط عن بالميراس الوصيف قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

وحسم فلامنجو فوزه على براجانتينو بفضل الأهداف الثلاثة التي حملت توقيع خورخيان دي أراسكايتا في الدقيقة 50 وجورجينيو من ضربة جزاء في الدقيقة 64 وبرونو هينريكي في الدقيقة 73.

وبمقدور فلامنجو حسم اللقب في الجولة الـ 36، لكن بشرط الفوز على أتلتيكو مينيرو، تزامناً مع خسارة بالميراس أمام جريميو، حيث سيرتفع الفارق بينهما حينها إلى سبع نقاط، مع بقاء ست نقاط فقط قابلة للمنافسة في الجولتين الأخيرتين، مما يضمن لفلامنجو الفوز بالبطولة.

وإذا فاز فلامنجو على أتلتيكو مينيرو، سيصل إلى 77 نقطة، وقد يتمكّن كروزيرو، الذي يحتل المركز الثالث حالياً، بشكل نظري من الوصول إلى 77 نقطة، لكنه سيكون متأخراً عن فلامنجو في الترتيب بفارق عدد الانتصارات.

يتجّه الأسبوع المقبل ليُصبح حاسماً على جبهتين للعملاقين البرازيليين، بالإضافة إلى المنافسة على لقب الدوري البرازيلي، سيتواجه الناديان أيضاً لتحديد بطل كأس ليبرتادوريس، حيث تقام المباراة النهائية للبطولة القارية بين بالميراس وفلامنجو يوم السبت المقبل في ليما ببيرو.