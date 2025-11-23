شطب نتيجة نوريس وبياستري في «جائزة لاس فيجاس»!



لاس فيجاس (أ ف ب)



احتدم الصراع على لقب بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» بعد استبعاد سيارتي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، والأسترالي أوسكار بياستري، بعد احتلالهما للمركزين الثاني والرابع توالياً في سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، بسبب مخالفة فنية، ما سمح للفائز الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) بالعودة إلى سباق اللقب.

وتبين بعد السباق أن كتل الانزلاق في السيارتين كلتيهما كانتا أقل من الحد الأدنى للعمق، ما دفع لجنة التحكيم إلى شطب نتيجة سائقي ماكلارين.

وبات فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية والفائز في شوارع لاس فيجاس، متساوياً مع بياستري الثالث في الترتيب برصيد 366 نقطة لكل منهما، فيما يتأخران بفارق 24 نقطة فقط عن نوريس المتصدر (390)، قبل التوجه لخوض جائزة قطر الكبرى الأسبوع المقبل التي ستشهد إقامة سباق للسرعة (سبرينت رايس) إضافة إلى سباق الأحد.

ومع بقاء 58 نقطة كحد أقصى متاحة قبل جولتين من النهاية، بإمكان نوريس أن يحسم اللقب لمصلحته على حلبة لوسيل القطرية، في حال نجح في حصد نقطتين أكثر من فيرستابن ونوريس، وذلك قبل الجولة الختامية على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.



