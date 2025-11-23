الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
خليفة بن طحنون بن محمد يشهد المنافسات الختامية لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

خليفة بن طحنون بن محمد يشهد المنافسات الختامية لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

23 نوفمبر 2025 14:52
23 نوفمبر 2025 14:52

شهد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، نهائيات الحزام الأسود لفئة المحترفين ضمن منافسات النسخة الـ 17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي أقيمت في مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم.

  • خليفة بن طحنون بن محمد يشهد المنافسات الختامية لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

وأقيمت البطولة تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وشهدت مشاركة 10 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 130 بلداً، ما يعكس مكانة البطولة على خارطة رياضة الجوجيتسو العالمية، ودور أبوظبي كمنصة رائدة لاحتضان أبرز الأحداث واستقطاب النجوم والمواهب في هذه الرياضة.

وتوج معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد أبطال منافسات الحزام الأسود لفئة المحترفين في مختلف الأوزان، مشيداً بالمستويات العالية التي قدّمها اللاعبون، وبما أظهرته البطولة من تنظيم احترافي يعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم الرياضة والرياضيين، وتعزيز حضور رياضة الجوجيتسو في الدولة والعالم.

وشهد اليوم الختامي حضور الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان؛ والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بوزارة الرياضة، والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، والشيخ طارق بن خالد بن فيصل القاسمي، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو؛ ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله عبدالعالي الحميدان، مدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم؛ وسعيد الفزاري، المدير التنفيذي للشؤون الإستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي؛ ويوسف عبدالله البطران؛ ومحمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو؛ وعثمان باسط، الرئيـس التنفيـذي لآفـاق الإسلامية للتمويل؛ وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية؛ وأحمد راشد المرزوقي، نائب رئيس الدعم المؤسسي في شركة أدنوك.

  • خليفة بن طحنون بن محمد يشهد المنافسات الختامية لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

وتقدم عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بجزيل الشكر إلى معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان على تشريفه بحضور البطولة، وقال: تشرّفنا اليوم بحضور معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان لمنافسات اليوم الختامي، وهو حضور يجسّد الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمسيرة الجوجيتسو، ويشكل مصدر إلهام لجميع اللاعبين والقائمين على الرياضة. لقد أثبتت البطولة مجدداً أن أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية، بما توفره من منظومة احترافية تحفّز المواهب وتصنع الأبطال وترسخ نموذجاً فريداً في الاستضافة والتنظيم.

المصدر: وام
