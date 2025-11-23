وود يكسب تصفيات «جولة مينا للجولف»



دبي (الاتحاد)

حقق كريس وود، نجم كأس رايدر السابق، الفوز في التصفيات التأهيلية للموسم الجديد من جولة مينا للجولف، والتي أقيمت في ملعب ترويا بالبرتغال، لتدشّن فعاليات الجولة التي تُعد مبادرة إماراتية عالمية رائدة في رياضة الجولف، باعتبارها الجولة الوحيدة التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في الإمارات، وتحظى باعتراف التصنيف الدولي الرسمي للجولف.

ونجح «وود» في فرض سيطرته على المنافسات، وتصدّر الترتيب في جميع الأيام الثلاثة، وسط منافسة من لاعبين من مختلف الجنسيات، لينهي الإنجليزي البطولة برصيد 6 ضربات تحت المعدل وبمجموع 210 ضربات.

وتقدم «وود» الفائز بثلاثة ألقاب في جولة دي بي ورلد خلال مسيرته، على الفرنسي نيكولاس كالفيه، والإنجليزي ويل مارشال، والأسكتلندي سيباستيان ساندين، الذين حققوا رصيداً مساوياً للمعدل بمجموع 216 ضربة.

تحدّث كريس وود، عن انتصاره في التصفيات التأهيلية، وقال: «كان الهدف هو التأهل هذا الأسبوع فقط،، والفوز يمثّل خطوة مهمة في رحلتي الشخصية للعودة إلى منافسات الجولف، بعد تجاوز «تحديات هائلة» في المواسم الأخيرة، حيث واجهت تحديات نفسية خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا هو الأهم بالنسبة لي، وعليّ أن أحافظ عليه، وقطعت شوطاً طويلاً في تحسين حالتي النفسية، وهذا إنجاز كبير بالنسبة لي».

وتتواصل منافسات جولة مينا عقب اختتام التصفيات التأهيلية التي حددت اللاعبين الحاصلين على العضوية الكاملة للمشاركة في البطولات وتصنيف الفئات للموسم، مع إقامة 12 بطولة هذا الموسم، تطوف خلالها هذه الجولة التي تم إنشاؤها في عام 2011، مبادرة إماراتية رائدة عالمية، دولاً مثل البرتغال، ومصر، والمغرب والأردن، على أن يقام الختام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتُقام، الأسبوع الجاري، منافسات بطولة تحدي أرويرا بالبرتغال من 25 إلى 27 نوفمبر، ثم تقام بطولة روليار ألجارف كلاسيك في البرتغال أيضاً من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل.

وتنتقل المنافسات إلى شمال أفريقيا بعد ذلك، مع سلسلة بطولات مصر التي تضم 4 بطولات من 19 يناير إلى 5 فبراير، والتي سيتم تحديد أماكن إقامتها لاحقاً، تليها 3 بطولات في نادي الهوارة للجولف في طنجة بالمغرب، وهي بطولة تأهيلية 22 و23 فبراير، تمنح اللاعبين فرصة جديدة في منتصف الموسم للانضمام إلى عضوية الجولة بجوائز مالية تبلغ 50 ألف دولار، ثم تقام بطولة الهوارة كلاسيك من 26 إلى 28 فبراير، وبطولة هيلتون كلاسيك من 3 إلى 5 مارس.

وتنتقل الأحداث بعد ذلك إلى الأردن، بإقامة بطولتين في نادي أيلة للجولف، وهما بطولة أيلة كلاسيك من 9 إلى 11 مارس، وبطولة أيلة من 13 إلى 15 مارس.

ويختتم الموسم بإقامة بطولتين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سيتم الإعلان عنهما لاحقاً، وتقامان خلال مارس المقبل.