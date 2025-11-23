«صحوة القاع» تُربك الكبار في «الجولة الثامنة» لـ «أدنوك للمحترفين»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أعادت فرق قاع الترتيب رسم ملامح «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما خطفت الضوء بأداء لافت ونتائج مؤثّرة، بدأت بتعادل دبا أمام الوحدة 1-1، مروراً بالفوز الكبير لبني ياس على الشارقة 4-1، وصولاً إلى انتصار البطائح على كلباء 3-1، في مشهد أكد أن «القاع» لا يزال يملك الكثير ليقوله في سباق الدوري.

وجاء الظهور الأكثر بروزاً من بني ياس الذي احتفل بفوزه الأول هذا الموسم، بعدما قدّم عرضاً هجومياً متماسكاً توّجه بانتصار عريض على الشارقة 4-1.

وتناوب على تسجيل أهداف «السماوي» كل من ليونيل جوفوفو «ثنائية» في الدقيقتين 3 و60، وقودوين في الدقيقة 37، ويوسف نيكتيه في الدقيقة 78، بينما سجّل إيجور كورونادو هدف الشارقة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 86.

الفوز رفع رصيد بني ياس إلى 4 نقاط، فيما تجمّد رصيد «الملك» عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر، لتتضاعف مساحة القلق داخل الفريق الشرقاوي الذي تلقّى خسارته الخامسة هذا الموسم.

وفي كلباء، واصل البطائح استفاقته، وحقق فوزه الثاني في الدوري، بتفوقه المستحق على مضيفه كلباء 3-1، وافتتح أناتولي بيرترند التسجيل للبطائح في الدقيقة 41، قبل أن يعزّز سعود خليل التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 48، ثم اختتم أفوني جونيور الثلاثية في الدقيقة 95، بينما سجّل هدف كلباء عمر كيتا مدافع البطائح بالخطأ في مرماه بالدقيقة 52، الانتصار رفع رصيد «الراقي» إلى 6 نقاط في المركز الثاني عشر، فيما بقي كلباء عند النقطة 11 في المركز الثامن.

وفي دبا، فرض «النواخذة» تعادلاً بطعم الفوز أمام ضيفه الوحدة 1-1، بعدما خطف مهند علي هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 98، رداً على هدف عمر خريبين الذي منح «العنابي» التقدم في الدقيقة 74، ورفع الوحدة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، بينما بقي دبا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، إلا أن روح الفريق واستعادته نقطة في اللحظات القاتلة عكستا تطوراً في الشخصية التنافسية.

وتؤكد نتائج الجولة الثامنة أن حسابات الدوري لا تخضع للترتيب بقدر ما تخضع للروح والأداء، بعدما أثبتت فرق القاع قدرتها على قلب الموازين وتهديد طموحات كبار المنافسة، لتبقى الإثارة العنوان الأبرز للجولات المقبلة.