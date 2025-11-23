البطولة العربية للشطرنج في الكويت تشهد منافسات قوية



الكويت (وام)



مع انطلاق الجولة الخامسة من منافسات الشطرنج الكلاسيك، ضمن البطولة العربية للشطرنج المقامة حالياً في الكويت، وينظمها اتحاد الكويت للشطرنج، بالتعاون مع الاتحاد العربي، في ضيافة النادي الكويتي للألعاب الذهنية، تتصدر الإماراتية وافية درويش ترتيب السيدات، بعد الجولة الرابعة برصيد 4 نقاط، مقدمة أداءً ثابتاً جعلها على رأس المنافسة حتى الآن.

وجاءت الجزائرية لينا نصر في المركز الثاني برصيد 3.5 نقطة، بينما جاءت التونسية أمان الميلادي والسورية رولا محمود والمصرية شاهندة وفا في مراكز متقاربة، بعد أن جمعت كل منهن 3 نقاط، ما يفتح الباب أمام احتمالات عديدة في الجولات القادمة.

وشهدت البطولة يوماً استثنائياً من المنافسات بعدما خطف السوري مازن فندي البالغ من العمر 12 عاماً الأنظار، بتتويجه المستحق بلقب بطولة الشطرنج السريع لفئة الرجال، ليصبح أصغر لاعب يعتلي منصة الذهب في النسخة الحالية.

وقدم فندي أداءً لافتاً يعكس موهبة عربية واعدة، حيث فرض سيطرته على المسابقة منذ جولاتها الأولى وحتى الختام، مسجلاً 8.5 نقطة من أصل 9 جولات، دون أن يتعرض لأي خسارة، مكتفياً بتعادل وحيد أمام نخبة من اللاعبين العرب، ضمن بطولة شهدت مشاركة 29 لاعباً من مختلف الاتحادات.

وجاء المغربي ياسر حجي في المركز الثاني، بعد أن جمع 7 نقاط مستحقاً الميدالية الفضية، بينما أكمل الجزائري عرب عدلان منصة التتويج، بنيله الميدالية البرونزية، محققاً 6.5 نقطة في بطولة اتسمت بمستويات فنية مرتفعة وصراع قوي على المراكز الثلاثة الأولى حتى الجولة الأخيرة.

وفي فئة السيدات فرضت القطرية شين زو هيمنتها على مجريات بطولة الشطرنج السريع لتتوج بطلة للعرب، بعد أن حققت العلامة الكاملة (9 نقاط من 9 جولات)، متفوقة على 18 لاعبة شاركن في المسابقة، وقدمت شين أداءً ثابتاً وقوياً أكد تفوقها الفني وخبرتها في إدارة المواقف الحاسمة.

وحلّت الأردنية ربُى القضاة في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية، بعدما جمعت 7 نقاط من 9 جولات، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الجزائرية لينا نصر التي تمكنت من تحقيق 6.5 نقطة، لتواصل تألقها في البطولة بعد حضورها القوي أيضاً في منافسات الكلاسيك.

وفي فئة الرجال يواصل المصري أدهم قنديل التألق، بعد تحقيقه العلامة الكاملة (4 نقاط من 4 جولات)، ليعتلي قمة الترتيب بثبات، بينما يحتل الإماراتي إبراهيم سلطان المركز الثاني برصيد 3.5 نقطة، متساوياً مع مواطنه عمران الحوسني صاحب المركز الثالث، في مشهد يعكس تقدّم الشطرنج الإماراتي في البطولة.

وتُعد الجولات المقبلة حاسمة وسط توقعات بزيادة المنافسة مع دخول البطولة مراحلها الأخيرة، سواء في سباق اللقب، أو المنافسة على المراكز المتقدمة.