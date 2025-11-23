باسيليكو وبيتروفا يتوجان ببطولة العالم للسبارتن في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



نجح الفرنسي جريجوري باسيليكو في الدفاع عن لقبه العالمي، بعد فوزه بلقب النسخة الخامسة من بطولة العالم للسبارتن لفئة النخبة للرجال، والتي أقيمت في صحراء الوثبة بأبوظبي، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع «سبارتن»، العلامة الأبرز عالمياً في رياضات التحمل وتخطي الحواجز.

وحسم باسيليكو اللقب بعد تصدره سباق «بيست» لمسافة 21 كلم، متجاوزاً 30 حاجزاً، بزمن ساعتين و12 دقيقة و17 ثانية، متقدماً على الروسي سيرجي بيرليجين الذي جاء في المركز الثاني بزمن ساعتين و16 دقيقة و37 ثانية، فيما حلّ الأميركي جوشوا كاشت ثالثاً بزمن ساعتين و18 دقيقة و55 ثانية.

وفي فئة النخبة للسيدات، نجحت الروسية أليسا بيتروفا أيضاً في الدفاع عن لقبها، بعد فوزها بالمركز الأول بزمن ساعتين و36 دقيقة و13 ثانية، وبفارق يقارب 5 دقائق عن الأميركية آني دوبي التي جاءت ثانية بزمن ساعتين و41 دقيقة و34 ثانية، ثم السلوفاكية إستر هوتوباجيوفا في المركز الثالث بزمن ساعتين و47 دقيقة.

وتوَّج الفائزين الدكتور أحمد عبد الله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وجو دي سينا مؤسس سبارتن، ومحمد غانم القبيسي ممثل مجموعة أغذية، ودالية ساندو ممثلة المسعود للسيارات، والدكتور مجتبى علي خان ممثل مدينة برجيل الطبية، ونورما شاهين ممثلة المسعود لتأجير المعدات، ومحمد مجدي ممثل منتجع الوثبة الصحراوي.

وشهد اليوم الأول من البطولة إقامة تحدٍّ ليلي مخصص للإناث فقط لمسافة 5 كلم ضم 20 عائقاً، أتيح لهن خلاله خوض التجربة بخصوصية عبر الكثبان الرملية لصحراء الوثبة، كما أقيم يوم الجمعة تحدٍّ ليلي مفتوح لمسافة 5 كلم و20 عائقاً للذكور والإناث، ليمنح المشاركين فرصة تخطّي الحواجز في واحدة من أصعب مراحل سلسلة بطولات سبارتن العالمية.

كما شهد اليوم الثالث إقامة سباقات الناشئين التنافسية والمفتوحة، بمسافات تراوحت بين 1 و3 كيلومترات، وسط مشاركة مجتمعية واسعة، ومتابعة تحفيزية من ذوي المشاركين من مختلف الفئات العمرية.

وفي اليوم الرابع والأخير من بطولة العالم للسبارتن - أبوظبي 2025، شهد سباق التتابع العالمي للنخبة لمسافة 3 كيلومترات منافسة قوية بين الفرق المشاركة، تُوّج في نهايتها الفريق الروسي المكوّن من البطلة الروسية المتوجة ببطولة العالم للسبارتن في أبوظبي أليسا بيروفا، وسيرجي بيرليجين، وسيرجي جريتساك، بالمركز الأول بعد أن قطعوا المسافة بزمن 22 دقيقة و11 ثانية، وجاء الفريق التشيكي المكون من سوزانا كوكوموفا وريتشارد هينيك وبافل هاردينا في المركز الثاني بفارق 4 ثوانٍ فقط عن الفريق الروسي، فيما حلّ في المركز الثالث الفريق الهولندي المكوّن من إيفان فان إي، وستيجن لاجراند، وفرانك أستورم، بعد أن قطعوا المسافة في 23 دقيقة و35 ثانية.

وفي ختام الحدث العالمي، أقيم سباق «سوبر» لمسافة 10 كيلومترات للفئة المفتوحة، تبعه سباق «سبرينت» لمسافة 5 كيلومترات، قبل أن تُختتم البطولة بتتويج الفائزين في سباق التتابع العالمي للنخبة وإغلاق المهرجان مساءً، مُعلنةً نهاية أربعة أيام من المنافسة والإثارة في صحراء الوثبة.



