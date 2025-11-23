الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميداليتان للإمارات في البطولة العربية للشطرنج بالكويت

ميداليتان للإمارات في البطولة العربية للشطرنج بالكويت
23 نوفمبر 2025 17:28

 

 
الكويت (وام)

أخبار ذات صلة
«الإخوان».. ممارسات مشبوهة لإفشال التسوية السلمية في السودان
حكام الإمارات يعزون ملك البحرين في وفاة الشيخ إبراهيم بن حمد


حصد منتخب الإمارات للشطرنج ميداليتين في منافسات الشطرنج الخاطف ضمن البطولة العربية المقامة حالياً في الكويت، والتي ينظمها اتحاد الكويت للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة، ويستضيفها النادي الكويتي للألعاب الذهنية.
ونال لاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية عمران الحوسني الميدالية الفضية لفئة الرجال بعد أن جمع 7 نقاط من 9 جولات، بفارق نصف نقطة عن السوري مازن فندي الذي توّج بالميدالية الذهبية، فيما جاء المغربي ياسر حجي ثالثاً محققاً البرونزية.
وفي منافسات السيدات، أحرزت وافية درويش المعمري من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية الميدالية البرونزية بعد حلولها في المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 9 جولات.

الإمارات
الشطرنج
الكويت
البطولة العربية للشطرنج
آخر الأخبار
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
اليوم 12:11
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
الرياضة
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©