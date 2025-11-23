ميداليتان للإمارات في البطولة العربية للشطرنج بالكويت



الكويت (وام)



حصد منتخب الإمارات للشطرنج ميداليتين في منافسات الشطرنج الخاطف ضمن البطولة العربية المقامة حالياً في الكويت، والتي ينظمها اتحاد الكويت للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة، ويستضيفها النادي الكويتي للألعاب الذهنية.

ونال لاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية عمران الحوسني الميدالية الفضية لفئة الرجال بعد أن جمع 7 نقاط من 9 جولات، بفارق نصف نقطة عن السوري مازن فندي الذي توّج بالميدالية الذهبية، فيما جاء المغربي ياسر حجي ثالثاً محققاً البرونزية.

وفي منافسات السيدات، أحرزت وافية درويش المعمري من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية الميدالية البرونزية بعد حلولها في المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 9 جولات.