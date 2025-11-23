307 آلاف مشارك في «النسخة السابعة» من «تحدي دبي للجري»



دبي (وام)



شهدت دبي مشاركة قياسية في النسخة السابعة من تحدي دبي للجري 2025 إحدى أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة»، وأحد أكبر المناسبات الرياضية التي تشهدها دبي على مدار العام، حيث بلغ عدد المشاركين 307 آلاف مشارك.

وشهد شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي إقامة أكبر فعالية مجانية للجري في العالم، برعاية «ماي دبي»، وسط أجواء استثنائية، شارك فيها حشد واسع من مختلف الأعمار والجنسيات ومستويات اللياقة البدنية، في مشهد يجسّد روح الترابط المجتمعي ويحفّز أفراد المجتمع كافة على تبنّي أسلوب حياة نشط.

وانطلقت الفعاليات منذ الساعة 6:45 صباحاً لتغصّ الشوارع بآلاف المشاركين، في مشهدٍ جمع مختلف فئات المجتمع في لوحة إنسانية نابضة بالحياة، بينما امتدت موجات العدّائين بسلاسة بين أجمل معالم دبي، من بينهم عائلات، ورياضيون محترفون، وهواة الجري، ومشاركون يخوضون التجربة للمرة الأولى، في واحدة من أكثر الفعاليات انتظاراً ضمن تحدي دبي للياقة 2025، وسط إضاءة خلّابة للمباني الشهيرة المحاذية لمسار الجري على شارع الشيخ زايد.

ورافقت الفعاليةَ باقةٌ واسعة من الفقرات الترفيهية التي منحت المشاركين تجربة استثنائية منذ ما قبل شروق الشمس، حيث أضفت عروض الطيران الشراعي الاستعراضي حيوية على المشهد قبيل الفجر، بينما انتشرت الدمى العملاقة المضيئة وفرق قرع الطبول في مناطق التجمع لتشعل الحماس في نفوس المشاركين.

وقدّم منسّقو الموسيقى من مهرجان «أنتولد دبي» إلى جانب المذيعين الشهيرين كريس فيد وكايتي أوفري فقرات تفاعلية عند خطي البداية والنهاية، فيما اصطفّ العازفون ولاعبو المشي على العصيّ وفنانو السيرك على امتداد المسارين لتشجيع العدّائين. وكان خط النهاية محطة احتفالية بامتياز، حيث استُقبل المشاركون برذاذ الماء المنعش وفقاعات الصابون، إلى جانب عدد من الشخصيات الترفيهية التي شاركتهم فرحة إنجاز التحدي.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «تعكس مشاركة 307 آلاف شخص في الجري بشوارع دبي عمق الترابط المجتمعي الذي تتميّز به الإمارة، وفي عام المجتمع في دولة الإمارات، يجسّد تحدّي دبي للجري برعاية ماي دبي نموذجاً لمدينة تجعل من الرياضة والنشاط البدني قاسماً مشتركاً يوحّد أفراد المجتمع على اختلاف أعمارهم وخلفياتهم الثقافية ومستويات لياقتهم البدنية ومنذ انطلاقته الأولى، يواصل هذا الحدث تحقيق نمو لافت، بينما يؤكّد الإقبال الكبير في دورة هذا العام تعزيز مكانة دبي كمدينة نشِطة تُلهِم السكّان والزوار على حد سواء لاعتماد أسلوب حياة صحي ومستدام».



من جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يُجسّد تحدّي دبي للجري برعاية ماي دبي الركائز الأساسية التي يقوم عليها تحدّي دبي للياقة، بما يوفّره من تنوّع في المشاركات، وحضور مجتمعي واسع، وتحفيز على الحركة والنشاط إن مشهد العائلات التي تركض جنباً إلى جنب مع الرياضيين المحترفين، والأطفال الذين يخوضون أول تجربة لهم على مسار الـ5 كيلومترات، والأجواء المليئة بالحماس عند مختلف نقاط الوصول، جميعها عناصر تؤكد المكانة المميّزة التي أصبحت تحتلها هذه الفعالية ضمن أجندة تحدّي دبي للياقة ويعكس الإقبال اللافت في دورة هذا العام الأثر الإيجابي الكبير الذي يمكن أن نحقّقه عندما نتحرّك معًا، بروح واحدة، نحو مجتمع أكثر صحة ونشاطاً يشمل كافة فئاته.

وانطلاقاً من شعار «ابحث عن تحدّيك» حرص المشاركون على اختيار ما يناسبهم من بين مسارين صُمِّما ليتناسبا مع مختلف مستويات اللياقة؛ إذ قدّم المسار العائلي بطول 5 كيلومترات تجربة مريحة امتدّت عبر وسط مدينة دبي، وانتهت عند بوليفارد الشيخ محمد بن راشد قرب دبي مول، بينما خُصص المسار الثاني بطول 10 كيلومترات على امتداد شارع الشيخ زايد للرياضيين الأكثر خبرة، مروراً بمعالم بارزة تشمل متحف المستقبل، وقناة دبي المائية، وبرج خليفة قبل الوصول إلى مبنى البوابة في مركز دبي المالي العالمي.

ومع اكتمال ثلاثٍ من أبرز الفعاليات الرئيسية، تحدي دبي للدراجات برعاية دي بي ورلد، وتحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات، وتحدي دبي للجري اليوم، يقترب تحدي دبي للياقة 2025 من محطّته الختامية الكبرى؛ حيث تُقام فعالية دبي يوجا يوم 30 نوفمبر في حديقة زعبيل، ليجتمع الآلاف في جلسة يوجا جماعية عند الغروب تحتفي بالتركيز والتوازن والعافية، وتشكّل ختاما مثاليا لشهرٍ كامل من الحركة والتواصل المجتمعي.

وبالتزامن مع الفعاليات الرئيسية، تواصل قرى اللياقة المجانية 30×30 الثلاث، و30 مركزًا 30×30 للياقة المجتمعية إلى جانب آلاف الحصص والأنشطة المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة، توفير الفرص أمام الجميع لاستكمال تحدّي دبي للياقة خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر.

