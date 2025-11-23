شباب الأهلي أكبر المستفيدين من تعثر العين والوحدة

معتز الشامي (أبوظبي)



أُسدل الستار على «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بتعادل العين أمام ضيفه الجزيرة، واستغلال شباب الأهلي لذلك، بتقليصه للفارق مع المتصدر، ومستفيداً أيضاً من تعادل الوحدة «الوصيف»، مع دبا، ليقلص «الفرسان» الفارق مع «الزعيم» إلى 3 نقاط فقط، ويملك العين «20 نقطة» يليه الوحدة «18 نقطة» وشباب الأهلي «17 نقطة».

وسجلت الجولة الثامنة قبل التوقّف الدولي الحالي لمشاركة منتخبنا الوطني في كأس العرب مطلع ديسمبر المقبل، أعلى حصيلة من ضربات الجزاء هذا الموسم، إذ احتسب «قضاة الملاعب» 5 ضربات، تم تسجيل 4 منها.

وإجمالاً ظهرت نتيجة التعادل في 3 مباريات بالجولة الثامنة، وكان النصر الفريق الوحيد الذي حقق الفوز على أرضه، فيما حقق شباب الأهلي وبني ياس والبطائح الفوز خارج الأرض.

كما حقق بني ياس أول انتصاراته هذا الموسم، وسجّل في مواجهة الشارقة 4 أهداف، وهو ضعف ما سجّله في أول 7 جولات مُجتمعة، وشهدت أيضاً هذه الجولة تسجيل هدفين عكسيين، لكن اللافت في الأهداف الأخرى أن 12 منها تم تسجيلها بالقدم اليمنى فيما سُجل هدف واحد فقط بالقدم اليسرى وهدفٌ آخر بضربة رأسية.

وسجل كل من الوصل والشارقة أعلى نسبة استحواذ في الجولة الثامنة (72%) لكنهما لم يحققا الفوز، والوحدة رغم تسديده لـ33 تسديدة منها 12 على المرمى، لكنه لم ينجح كذلك في تحقيق الفوز، ما يشكل لغزاً كبيراً، في علاقة الشارقة مع سوء التوفيق الكبير في مباراة كل أرقامها تدل على أفضلية مطلقة لـ «الملك»، ولكن جاءت النتيجة عكس مجريات اللعب تماماً.

وكان الوحدة رغم تعادله أمام دبا، هو أكثر الفرق تسديداً على المرمى، بـ 23 تسديدة، بينما ثُلث تسديدات الوحدة في مواجهة دبا سددها عمر خربين بمفرده بواقع (11 تسديدة) بينما كان زميله براهيما ديارا هو أكثر اللاعبين نجاحاً في المراوغات في هذه الجولة ب5 مراوغات.

ورغم صناعة فيدريكو كارتابيا للعدد الأكبر من الفرص في هذه الجولة (7) إلا أن فرصه لم تترجم أي منها لأهداف، وكان ليونيل جيفوفو كان صاحب الثنائية الوحيدة هذه الجولة، بينما أثمرت تصديات محمد سالم حارس دبا (11) عن اقتناص فريقه نقطة التعادل من الوحدة.