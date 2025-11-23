«كوميشنر كينج» يُتوج بكأس حمدان بن راشد بالشارقة



عصام السيد (الشارقة)



تُوج الجواد «كوميشنر كينج» لفيصل محمد القحطاني، بطلاً لسباق كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول المهجنة الأصيلة، فيما حققت خيول ياس للسباقات «ثنائية» مستحقة، وحقق المدرب قيس عبود والفارس سيلفستر دي سوسا «ثنائية»، ضمن السباق الثاني لمضمار «الشارقة لونجين»، الذي أقيم أمس بتنظيم نادي الشارقة للفروسية والسباق، برعاية شركة لونجين، ودعم مجلس الشارقة الرياضي، بحضور سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، ونجيب كيوان، المدير الإقليمي لشركة لونجين، اللذين توَّجا الفائزين.

ولم يتأخر «كومشنر كينج»، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، في إبراز مهاراته في الشوط الخامس والرئيسي، للفوز بلقب كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وجوائزه 200 ألف درهم مُقدمة من شركة لونجين سبيرت فلاي باك، وهو شوط مُخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث فما فوق، لمسافة 1700 متر، وسجّل البطل 1:46:61 دقيقة.

ومن البداية إلى النهاية نال المهر «أرغد» لياس للسباقات، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة سيلفستر دي سوسا، جائزة الشوط الثاني لمسافة 1700 متر، على لقب لونجين كونكويست، وسجّل ابن «مهاب» 2:00:34 دقيقة.

وخطفت المهرة «حسناء» لياس للسباقات، بإشراف وقيادة سيلفستر دي سوسا الأضواء، في ختام الحفل بالشوط السادس لمسافة 2000 متر، على لقب لونجين سبيرت زولو تايم للخيول العربية الأصيلة، وسجلت البطلة 2:23:04 دقيقة.

وفازت الفرس «إيزي لاب» لمحمد سالم العفريت، بإشراف خليفة النيادي، وقيادة سيف البلوشي، ببراعة بجائزة الشوط الأول لمسافة 1200 متر، على لقب لونجين سبيرت بايلوت، وسجلت البطلة 1:20:18 دقيقة.

وخطف الجواد «أف معتق» لباسم محمد عبد الله، بإشراف قيس عبود، وقيادة برناردو بينيرو، نجومية الشوط الثالث لمسافة 1700 متر على لقب لونجين ماستر كوليكشن، بعد فاصل من الإثارة والتشويق، وسجل البطل 1:59:82 دقيقة.

وانتزعت الفرس «سيدارا» لجمعة إبراهيم بخيت، بإشراف قيس عبود «ثنائية»، وقيادة ريتشارد مولن، جائزة الشوط الرابع لمسافة 1700 متر، لونجين سبيرت بايلوت فلاي باك، وسجلت البطلة 1:59:95 دقيقة.