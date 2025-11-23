المزروعي: 10 لاعبين يمثلون الإمارات في كأس العالم للريشة الطائرة

علي معالي (أبوظبي)



اختار الجهاز الفني للمنتخب 10 لاعبين لتمثيل الدولة في كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق، المقرر إقامتها من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل في خورفكان، ويدخل الفريق معسكراً مغلقاً من 1 إلى 8 ديسمبر، ويدرس الجهاز الفني إقامة عدد من المباريات الودية مع فرق عالمية تقيم معسكراتها بالدولة قبل انطلاق المونديال.

صرّح سالم المزروعي، نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة الفنية، رئيس الجهاز الفني بأن اختيار اللاعبين جاء بعد تصفيات ونتائج سابقة، للوقوف على أفضل العناصر التي يمكن لها أن تقدم الأفضل في هذا الحدث العالمي الكبير الذي يقام للمرة الأولى.

قال سالم المزروعي: «قمنا بعمل جيد خلال الفترات الماضية، رغم قصر عمر اتحاد اللعبة الذي تم إنشاؤه منذ 3 سنوات فقط، ونجح الاتحاد برئاسة نورة الجسمي في اقتناص تنظيم كأس العالم، بعد ملف متميز قدمناه للاتحاد الدولي، ومشاركة 12 دولة في النسخة الأولى، يمنح اللعبة زخماً كبيراً ليس فقط في الإمارات، بل في الدول المحيطة».

وأضاف: «استضافة المونديال جاءت من خلال بطولة كلباء الشاطئية التي ينظمها مجلس الشارقة، حيث كنا من أوائل الدول التي تمارس اللعبة، وبعد اعتمادها في الاتحاد الدولي، وجدنا أنفسنا وقدرتنا على التنظيم عالية، ودخول الاتحاد جزءاً من الفاعلية بالمشاركة في شاطئية كلباء، والتي حضرها ممثلون عن الاتحاد الدولي، وكانت هناك منافسة كبيرة مثل ماليزيا، وإندونيسيا، ولكننا نجحنا في اقتناصها بشكل رائع لنبدأ خطواتنا الأولى في نشر اللعبة بحدث كبير وهو كأس العالم، الذي يشهد مشاركة 96 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 منتخباً من مختلف قارات العالم».

وقال سالم المزروعي: «هدفنا ليس مجرد المشاركة، أو الاستضافة، بل نخطط للصعود على نصات التتويج، وهو حق مشروع في ظل الرغبة الكبيرة التي نراها في قدرات لاعبينا ولاعباتنا، من خلال التدريبات والمستويات التي ظهروا عليها في المنافسات الأخيرة، وأن هذه اللعبة بها المفاجآت الكثيرة، وتعتمد على أجواء مختلفة في كل مباراة، ولدينا ثقة كبيرة في كفاءة لاعبينا لهذا الحدث بتشريف الرياضة الإماراتية».

وأضاف: «يضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب كلاً من مريم بن حنيفة مديرة المنتخب، والإدارية سهاد عويس، مع وجودي على رأس الجهاز الفني، وأن اختيار عناصر المنتخب جاء من أندية أبوظبي لألعاب المضرب، والنصر وكلباء، وهناك تعاون كبير مع كافة الأكاديميات المنتشرة بالدولة، بهدف النهوض والارتقاء باللعبة التي أصبحت لها سمعتها العالمية».