الإثنين 24 نوفمبر 2025
الرياضة

الرويحي يتألق بـ11 تصدياً

الرويحي يتألق بـ11 تصدياً
23 نوفمبر 2025 19:10

 
علي معالي (أبوظبي)

أظهر محمد الرويحي حارس دبا مستوى متميزاً، في مباراة فريقه أمام الوحدة، ضمن «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وذاد عن مرماه بمنتهى البسالة والقوة، وتصدى لـ11 تسديدة على مدار الشوطين، منها 4 كرات من داخل المنطقة، وكان سبباً مباشراً في خطف «النواخذة» نقطة غالية من «العنابي»، ورفع العدد إلى 19 إنقاذاً خلال مشاركاته في 6 مباريات هذا الموسم.
حصل الرويحي، بحسب موقع «سوفاسكور» للإحصائيات، على أعلى الدرجات «8.7 من 10»، متفوقاً على كل لاعبي الفريقين، بعد الأداء الذي قدمه اللاعب.
ويعتبر الرويحي صاحب خبرة عالية في ملاعبنا بعد سنواته الطويلة سواء بالمحترفين، وقبلها بالدرجة الأولى، وهو ما أكسبه التألق، وهو من أكبر حراس المرمى بالدولة «40 عاماً»، ويسعى مع بقية زملائه في الابتعاد عن الهبوط، حيث يحتل دبا المركز الأخير في الترتيب بـ 3 نقاط من 3 تعادلات، والتعادل الذي حققه دبا هو الثاني على التوالي هذا الموسم، وهو ما يعني تحسُّن حالته، حيث تعادل مع بني ياس 2-2 في الجولة السابعة.

دوري أدنوك للمحترفين
دبا الفجيرة
الوحدة
