الرياضة

بإيش يعود إلى قائمة العراق في كأس العرب

بإيش يعود إلى قائمة العراق في كأس العرب
23 نوفمبر 2025 20:05

 
بغداد (أ ف ب)

أعاد الأسترالي جراهام أرنولد مدرب العراق، إبراهيم بإيش لقائمة المنتخب الوطني، تحضيراً للمشاركة في النسخة الثانية عشرة من كأس العرب لكرة القدم، المقرر انطلاقها في العاصمة القطرية الدوحة مطلع شهر ديسمبر المقبل.
واستدعى أرنولد 5 لاعبين جدد إلى قائمة «أسود الرافدين»، هم ميثم جبار وأحمد حسن مكنزي وأمير صباح وكرار نبيل وسجاد جاسم، فيما أعاد بإيش الذي تعرض لإصابة سابقة في الدور الرابع من تصفيات مونديال 2026 للتشكيلة التي شهدت الاستقرار على 17 لاعباً، من أصل 23، من الذين اسهموا ببلوغ العراق المحلق العالمي.
ويتنافس العراق في المجموعة الرابعة إلى جانب الجزائر والفائز من المباراتين الفاصلتين بين جيبوتي مع البحرين، ولبنان مع السودان.
واستقر أرنولد على اللاعبين سعد ناطق وحسين علي جاسم ومحمد جواد وعمار محسن الذين تمت دعوتهم لمباراتي الإمارات في الملحق الآسيوي بسبب إصابة بعض اللاعبين.
وتضم تشكيلة «أسود الرافدين»، جلال حسن وأحمد باسل وفهد طالب، وميثم جبار ومناف يونس واكام هاشم وسعد ناطق ومصطفى سعدون وأحمد حسن مكنزي وأحمد يحيى
وحسين علي جاسم وأمير صباح وأسامة رشيد وكرار نبيل وإبراهيم بإيش وسجاد جاسم وماركو فرج وحسن عبد الكريم وعلي جاسم، وأيمن حسين ومهند علي وعمار محسن ومحمد جواد.

