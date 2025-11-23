الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روما يغرد بالصدارة قبل «ديربي الغضب»!

روما يغرد بالصدارة قبل «ديربي الغضب»!
23 نوفمبر 2025 20:23

روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ميلان بطل «ديربي الغضب» يطارد القمة الإيطالية
نابولي ينقضُّ على قمة «الكالشيو»


تصدر روما، الحالم بلقبه الأول منذ 2001 والرابع في تاريخه، الدوري الإيطالي لكرة القدم موقتا بانتظار مواجهة «الديربي» بين قطبي ميلانو، وذلك بفوزه على مضيفه كريمونيزي 3-1 في المرحلة الثانية عشرة.
ودخل نادي العاصمة اللقاء وهو في المركز الثالث مباشرة خلف إنتر بفارق الأهداف، فيما كان خصمه المقبل نابولي حامل اللقب في الصدارة بفوزه السبت على أتالانتا 3-1.
وبفوزه التاسع للموسم، تصدر نادي العاصمة الترتيب برصيد 27 نقطة وبفارق اثنتين عن نابولي وثلاث عن إنتر قبل المواجهة المقررة بين الأخير وجاره ميلان الذي يصارع بدوره على الزعامة كونه يتخلف 5 نقاط عن «الجالوروسي».
وأنهى فريق المدرب جان بييرو جاسبيرني الشوط الأول متقدما بهدف سجله الأرجنتيني ماتياس سوله بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 17، ثم ألغي له هدف للورنتسو بيليجريني بعد الاحتكام لحكم الفيديو المساعد (الفار) بسبب التسلل (26).
واعتقد كريمونيزي أنه حصل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول على فرصة إدراك التعادل من ركلة جزاء احتسبت بسبب لمسة يد في المنطقة المحرمة على جانلوكا مانشيني، لكن الحكم ألغاها بعد مراجعة اللقطة (4+45).
وفي الشوط الثاني الذي خاضه روما من دون مدربه جاسبيريني بعد طرده نتيجة كثرة احتجاجاته، عزز نادي العاصمة تقدمه بواسطة الأيرلندي البديل إيفان فيرجوسون بتسديدة محكمة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من المغربي نائل العيناوي (64)، قبل أن يؤكد الهزيمة الرابعة لكريمونيزي بهدف ثالث سجله البرازيلي ويسلي فرانسا الذي وصلته الكرة من البديل ستيفان الشعراوي، فتوغل بها على الجهة اليسرى قبل أن يلعبها بحنكة بعيداً عن متناول الحارس الإندونيسي إميليو أودورو (69).
وقلص كرومينيزي الفارق متأخراً جداً برأسية البديل فرانتشيسكو فولينو إثر ركلة ركنية (3+90).
وقاد الأرجنتيني ماتيو بيليجرينو فريقه بارما لانتصاره الثاني فقط بتسجيله هدفي الفوز على مضيفه فيرونا متذيل الترتيب 2-1، ملحقاً بصاحب الأرض هزيمته السادسة مقابل 6 تعادلات ومن دون أي فوز.

الدوري الإيطالي
روما
إنتر ميلان
ميلان
آخر الأخبار
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
اليوم 12:11
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
الرياضة
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©