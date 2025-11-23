روما يغرد بالصدارة قبل «ديربي الغضب»!

روما (أ ف ب)



تصدر روما، الحالم بلقبه الأول منذ 2001 والرابع في تاريخه، الدوري الإيطالي لكرة القدم موقتا بانتظار مواجهة «الديربي» بين قطبي ميلانو، وذلك بفوزه على مضيفه كريمونيزي 3-1 في المرحلة الثانية عشرة.

ودخل نادي العاصمة اللقاء وهو في المركز الثالث مباشرة خلف إنتر بفارق الأهداف، فيما كان خصمه المقبل نابولي حامل اللقب في الصدارة بفوزه السبت على أتالانتا 3-1.

وبفوزه التاسع للموسم، تصدر نادي العاصمة الترتيب برصيد 27 نقطة وبفارق اثنتين عن نابولي وثلاث عن إنتر قبل المواجهة المقررة بين الأخير وجاره ميلان الذي يصارع بدوره على الزعامة كونه يتخلف 5 نقاط عن «الجالوروسي».

وأنهى فريق المدرب جان بييرو جاسبيرني الشوط الأول متقدما بهدف سجله الأرجنتيني ماتياس سوله بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 17، ثم ألغي له هدف للورنتسو بيليجريني بعد الاحتكام لحكم الفيديو المساعد (الفار) بسبب التسلل (26).

واعتقد كريمونيزي أنه حصل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول على فرصة إدراك التعادل من ركلة جزاء احتسبت بسبب لمسة يد في المنطقة المحرمة على جانلوكا مانشيني، لكن الحكم ألغاها بعد مراجعة اللقطة (4+45).

وفي الشوط الثاني الذي خاضه روما من دون مدربه جاسبيريني بعد طرده نتيجة كثرة احتجاجاته، عزز نادي العاصمة تقدمه بواسطة الأيرلندي البديل إيفان فيرجوسون بتسديدة محكمة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من المغربي نائل العيناوي (64)، قبل أن يؤكد الهزيمة الرابعة لكريمونيزي بهدف ثالث سجله البرازيلي ويسلي فرانسا الذي وصلته الكرة من البديل ستيفان الشعراوي، فتوغل بها على الجهة اليسرى قبل أن يلعبها بحنكة بعيداً عن متناول الحارس الإندونيسي إميليو أودورو (69).

وقلص كرومينيزي الفارق متأخراً جداً برأسية البديل فرانتشيسكو فولينو إثر ركلة ركنية (3+90).

وقاد الأرجنتيني ماتيو بيليجرينو فريقه بارما لانتصاره الثاني فقط بتسجيله هدفي الفوز على مضيفه فيرونا متذيل الترتيب 2-1، ملحقاً بصاحب الأرض هزيمته السادسة مقابل 6 تعادلات ومن دون أي فوز.