الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة والأهلي.. «قمة خليجية»

الشارقة يحاول التعويض في آسيا (الاتحاد)
24 نوفمبر 2025 01:14

علي معالي (أبوظبي)

يلتقي الشارقة مع الأهلي السعودي، في الساعة العاشرة والربع مساء اليوم، ضمن «الجولة الخامسة» من منافسات «منطقة الغرب»، في «دوري أبطال آسيا للنخبة»، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ورغم الاختلاف الكبير بين مستوى وترتيب الفريقين حالياً محلياً وقارياً، فإن «قمة الخليجية» تحظى بالمتابعة والتشويق والأهمية.
ويدخل «الملك» المباراة، وهو في موقف صعب، نظراً لتراجع مستواه، وبعد أن حصد أربع نقاط في أول جولتين، تلقّى خسارتين متتاليتين، وتزداد الأمور تعقيداً بالنسبة للشارقة لغياب الأهداف في آخر مباراتين، مما ينذر بمواجهة شديدة الصعوبة أمام الأهلي الذي يتمتع بقوة هجومية كبيرة، بعدما سجّل 12 هدفاً، ليكون صاحب الرصيد التهديفي الأعلى في البطولة حتى الآن، كما أن التجربة تعد الأولى لعبدالمجيد النمر، مدرب الشارقة قارياً، بعد إقالة الصربي ميلوش مؤخراً.
ويتصدر الهلال ترتيب منطقة الغرب برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، مقابل 10 نقاط لكل من الأهلي والوحدة، و8 نقاط لتراكتور، و7 نقاط لشباب الأهلي، و6 نقاط لاتحاد جدة، و4 نقاط للدحيل والشارقة، و3 نقاط للغرافة، ونقطتين للسد، ونقطة للشرطة، في حين لا زال رصيد ناساف خالياً من النقاط.

