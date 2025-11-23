شباب الأهلي يغازل «بطاقة العبور» أمام الغرافة

مراد المصري (أبوظبي)



ينشد شباب الأهلي التعويض، وحصد بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية، عندما يستضيف الغرافة القطري، على استاد راشد بدبي، في الساعة الثامنة مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وتعرض «الفرسان» لخسارة قاسية أمام الدحيل القطري 1-4 في الجولة الماضية، إلا أنه يدخل لقاء اليوم بتركيز أكبر، ويتطلع إلى حصد النقاط الكاملة لتعزيز رصيده، حيث يملك حالياً 7 نقاط، ويدرك أن الوصول إلى «النقطة العاشرة» تعني حسابياً تأهله إلى الأدوار الإقصائية للمسابقة.

ويتطلع شباب الأهلي إلى مواصلة البناء على الانتصار الذي حققه على خورفكان 1-0 في «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو اللقاء الذي شهد نجومية من بالا الذي ترجم تفوق فريقه الميداني بتسجيل هدف متميز.

ويعاني المدرب باولو سوزا، من تراجع الدقة التهديفية للفريق رغم صناعة الكثير من الفرص هذا الموسم، وهو ما كلف الفريق بعض التعثرات، ويدرك أهمية تعلم اللاعبين من الخسارة القاسية أمام الدحيل في الجولة الماضية، من أجل دخول هذه المباراة بجدية وتركيز أكبر.