الرياضة

محمد الشرقي يُتوج أبطال «دولية» الفجيرة لقفز الحواجز

محمد الشرقي يُتوج أبطال «دولية» الفجيرة لقفز الحواجز
23 نوفمبر 2025 21:19

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مكانة الخيل في الثقافة العربية الإسلامية، وأهمية ترسيخ رياضات الفروسية ونشرها واستقطاب المهتمين بها من حول العالم.
جاء ذلك خلال حضور سموه، ختام بطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز في نسختها الثالثة، والشوط الختامي لها، يرافقه الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سموه.
وأشار سموه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لبطولات الفجيرة للفروسية ودورها في تعزيز الموروث الثقافي لدولة الإمارات وحضور إمارة الفجيرة وجهة رائدة في تنظيم بطولات الفروسية الدولية.
وتوج سموه الفائزين في ختام الشوط النهائي لبطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز، مهنئاً إياهم على تحقيق نتائج متميزة في منافسات البطولة الختامية.
حضر ختام البطولة، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وعلي مصبح الكعبي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية.
 

الإمارات
الفجيرة
محمد الشرقي
قفز الحواجز
