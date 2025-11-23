الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

يونايتد والفجيرة يحرمان الإمارات والعربي صدارة «الأولى»

يونايتد والفجيرة يحرمان الإمارات والعربي صدارة «الأولى»
23 نوفمبر 2025 21:20

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

حرم يونايتد والفجيرة منافسيهما الإمارات والعربي فرصة استعادة صدارة دوري الدرجة الأولى من حتا، بعدما فاز يونايتد على الإمارات 2-0، فيما خرج العربي متعادلاً مع ضيفه الفجيرة 2-2، في ختام الجولة الثامنة، والتي شهدت أيضاً فوز العروبة على الجزيرة الحمراء 3-1، والاتفاق أمام مجد 3-1، وتفوق سيتي على الحمرية 1-0.
واستعاد يونايتد الذي خسر في الجولة الماضية أمام دبا الحصن 0-2 توازنه سريعاً، وخرج بفوز ثمين على ضيفه الإمارات بـ «ثنائية» صامويل بيدرو في الدقيقة 74، و«البديل» سيدريك دجيانو في الدقيقة 86، وشهدت المواجهة طرد حامد الجابري لاعب يونايتد، بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 81، ورفع يونايتد رصيده إلى 11 نقطة من 6 مباريات في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الإمارات عند 13 نقطة من 7 مباريات ليتراجع إلى المركز الرابع.
وعلى ملعب العربي في أم القيوين، اكتفى أصحاب الأرض بالتعادل 2-2 أمام الفجيرة، بعد مباراة شهدت ندية كبيرة، وسجل هدّاف الفريق توناني أفوب «ثنائية» العربي في الدقيقتين 46 و68، بينما أحرز للفجيرة فهد باروت في الدقيقة 63، وساندر جمال في الدقيقة 75.
ورفع العربي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني خلف حتا المتصدر بالرصيد ذاته من النقاط، فيما وصل الفجيرة إلى 8 نقاط من 5 مباريات في المركز العاشر.

 

دوري الدرجة الأولى
الإمارات
الفجيرة
