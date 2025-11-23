الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
لايبزج يقلص «المسافات» مع بايرن ميونيخ

لايبزج يقلص «المسافات» مع بايرن ميونيخ
23 نوفمبر 2025 21:31

 
برلين (أ ف ب)

قاد لاعب الوسط اليافع أسان أويدراوجو فريقه لايبزج لاستعادة نغمة الفوز بتخطيه ضيفه فيردر بريمن بثنائية، ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
وسجّل ابن الـ19 عاماً هدف السبق للايبزج بطريقة رائعة (63)، قبل أن يضيف النمساوي كزافير شلاجر الثاني قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي.
واستعاد لايبزج المركز الثاني الذي خسره قبل يوم واحد لمصلحة باير ليفركوزن (23 نقطة) الفائز على فولفسبورج 3-1، رافعاً رصيده إلى 25 نقطة وبفارق ست نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر الترتيب المنتصر السبت على فرايبورغ 6-2.
وكان أويدراوجو سجّل هدفه الدولي الأول مع منتخب ألمانيا خلال الفوز على سلوفاكيا بسداسية نظيفة على الملعب ذاته، وبدا خطيراً مجدداً، حيث كان قريباً من التسجيل مرتين خلال الشوط الأول.
لكن بعد مرور 63 دقيقة، نجح ابن الـ19 عاماً في افتتاح التسجيل بعد تسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الزاوية البعيدة لمرمى فيردر بريمن.
وظنّ بريمن أنه عادل النتيجة عن طريق كيكي توب إثر ركلة ركنية، إلا أن هدفه أُلغي بداعي التسلل.
وبعد دقائق من دخوله من دكة البدلاء، أضاف شلاجر الثاني بتسديدة من زاوية ضيقة (80).
وأهدر لايبزج الذي فشل الموسم الماضي في حجز مكان له ضمن المسابقات الأوروبية للمرة الأولى، أربع نقاط فقط من أصل 30 ممكنة منذ خسارته القاسية في المرحلة الافتتاحية أمام بايرن 0-6.

الدوري الألماني
البوندسليجا
لايبزج
فيردر بريمن
بايرن ميونيخ
