الرياضة

«بي تي كيه» بطل الفرق في بطولة العين لالتقاط الأوتاد

«بي تي كيه» بطل الفرق في بطولة العين لالتقاط الأوتاد
23 نوفمبر 2025 22:23

 
أبوظبي (وام)

أسفرت منافسات بطولة العين لالتقاط الأوتاد عن فوز فريق «بي تي كي» بالمركز الأول للفرق، محققاً 349 نقطة، وتصدر الفارس محمد عبد الغني فئة الفردي، في ختام المنافسات على ميادين أكاديمية بوذيب للفروسية، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.
وأقيمت فعاليات البطولة على مدار يومي السبت والأحد، بمشاركة 48 فارساً يمثلون 12 فريقاً، وشهدت منافسات قوية على مستوى الفرق والفردي للفوز بالمراكز الأولى.
وشهدت منافسات الفرق فوز فريق بوذيب1 بالمركز الثاني برصيد 333.5 نقطة، وجاء فريق «إسطبلات الوليد» ثالثاً مسجلا 322.5 نقطة، بينما حقق الفارس عيسى عبد المجيد البلوشي المركز الثاني في الفردي، والوليد بشير مصطفى المركز الثالث.
وتوج الفائزين راشد حميد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات بأكاديمية بوذيب للفروسية، ومحمد المزروعي، رئيس قسم العلاقات العامة بالاتحاد.
وقال المزروعي، إن مستويات البطولة آخذة في التطور، على مستوى الفرق والفردي، بما يصب في مصلحة منتخبنا الوطني الأول الذي يستعد خلال معسكره الحالي في أبوظبي للمشاركة في التصفيات المقررة بالعاصمة المصرية القاهرة في ديسمبر المقبل، والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

الإمارات
العين
التقاط الأوتاد
اتحاد الفروسية والسباق
