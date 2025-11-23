نجم دورتموند يفلت من تهمة «الأسلحة»!



برلين (د ب أ)



أكد رودي فولر، المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم، أن كريم أديمي، مهاجم بوروسيا دورتموند، لن يواجه أي عقوبات تتعلق بإمكانية مشاركته في كأس العالم 2026 لكرة القدم، بسبب محاولته حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

صرح فولر عبر برنامج «بيلد شبورت»: «استحق أديمي أكثر من فرصة ثانية، إنه شخص محترم، ولكنه أخطأ بالطبع».

كان أديمي كشف مؤخراً أنه قام بشراء ما أسماه بصندوق غامض عبر الإنترنت في أوائل العام الماضي 2024، مضيفاً أنه لم يكن يعرف أن الصندوق يحتوي على مواد غير مسموح بها، وفقاً لقوانين حيازة الأسلحة.

وبعد أشهر عديدة، تم تسليم الطرد للشرطة، ولم تفتحه، وتم فرض غرامة قضائية على اللاعب الدولي الألماني لمحاولته حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

وأضاف فولر «بالتأكيد، أديمي كان يعرف أنها ليست بيضة مفاجئة بداخلها سيارة صغيرة، بل كان يدرك تماماً ما بداخل الصندوق، ولكنه لم يكن متأكداً من أن محتويات الصندوق غير قانونية».

من جانبه، أكد نادي بوروسيا دورتموند أنه لن يفرض أي عقوبة رياضية على اللاعب الشاب، ولكن أديمي «23 عاماً» سوف يخضع لعقوبة أداء خدمة اجتماعية تابعه لناديه بالمشاركة في حصص تدريبية للأطفال، وذلك بالتنسيق بين بوروسيا دورتموند والاتحاد الألماني لكرة القدم.