20 فائزاً في جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2025



أبوظبي (الاتحاد)



شهدت «مبادلة أرينا» فعاليات حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، مع ختام منافسات «النسخة 17» من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي أُقيمت برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في «مبادلة أرينا» على مدى 11 يوماً بمشاركة 10000 لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة حول العالم.

وبهذه المناسبة، عبّر عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مؤكداً أن الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة يشكلان أساس ازدهار رياضة الجوجيتسو وترسيخ حضورها، والارتقاء بها لتشكل منظومة رياضية متكاملة تعزز قيم الانضباط والثقة بالنفس والصبر والتحمل في نفوس الأجيال القادمة.



واستهلت فعاليات الجائزة بتكريم الرياضيين الإماراتيين الذين تألقوا خلال موسم 2025، حيث تُوجت سارة فاروق بجائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 16 عاماً، فيما حصد هزاع الكعبي جائزة أفضل لاعب للفئة ذاتها، وفي فئة تحت 18 عاماً، نالت عائشة الجنيبي جائزة أفضل لاعبة إماراتية، بينما فاز عبيد الكتبي بجائزة أفضل لاعب إماراتي. وعلى مستوى فئة الكبار، توجت شما الكلباني بجائزة أفضل لاعبة إماراتية، فيما حصد سعيد الكبيسي جائزة أفضل لاعب إماراتي، ليكتمل مسار متميز يعكس قوة حضور المواهب الوطنية لهذا الموسم.

وقالت عائشة الجنيبي عقب تكريمها: «تغمرني السعادة بهذا التكريم، وعملت بجد طوال الموسم لتطوير مستواي وصقل مهارتي في المنافسات المحلية والدولية، هذا الإنجاز يمنحني دافعاً أكبر لمواصلة التدريب، ويمثل حافزاً لي للمنافسة واعتلاء منصات التتويج في الاستحقاقات المقبلة، أشكر اتحاد الجوجيتسو ومدربي وأسرتي على دعمهم المستمر، وأتطلع لتقديم المزيد في المستقبل».

وانتقل الحفل بعدها إلى تكريم الأكاديميات الدولية، حيث فازت أكاديمية جرايسي بارا إنترناشونال بجائزة أفضل أكاديمية دولية لفئة الناشئين، وشهدت الجائزة محطة تاريخية مع إعلان فوز أكاديمية كوماندو جروب بثلاث جوائز في موسم واحد، بعد حصولها على ألقاب أفضل أكاديمية دولية لفئة الهواة، وأفضل أكاديمية دولية لفئة الأساتذة، وأفضل أكاديمية دولية لفئة المحترفين، لتحقق «ثلاثية»، وتؤكد تأثيرها الكبير على ساحة الجوجيتسو العالمية.

وتواصل التكريم مع الجوائز القارية التي شملت ستة أبطال من مختلف أنحاء العالم، حيث فاز أحمد العريبي بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا، بينما تُوجت لويد جريفيث بلقب أفضل لاعبة في قارة أوقيانوسيا، وفي القارة الأوروبية، ذهبت الجائزة إلى اللاعبة لوري دي أوليفيرا، فيما حصل تياجو ماسيدو على جائزة أفضل لاعب في قارة أميركا الشمالية والوسطى، أما جائزة قارة أميركا الجنوبية فكانت من نصيب يارا ناسيمنتو، وتُوج نورجان باتيربيكوف بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، ليعكس هذا التنوع العالمي حجم الانتشار المتسارع للعبة وتنافسيتها الدولية.



وفي فئات الجائزة الدولية، فاز دافيد فيرنانديز بجائزة أفضل لاعب صاعد، وحصل تياجو ماركيز على جائزة أفضل لاعب في فئة الأساتذة، بينما نالت يارا ناسيمنتو جائزة أفضل لاعبة في فئة الحزام البني - الأسود، قبل أن يختتم لوكاس بروتازيو قائمة الفائزين بإحراز جائزة أفضل لاعب في فئة الحزام الأسود، ليُكرّس نفسه بطلاً لأقوى فئات المحترفين في موسم 2025، وبذلك يكتمل عدد الجوائز المخصصة للفائزين عند عشرين جائزة، موزعة على الفئات المحلية والقارية والدولية.

وقالت يارا ناسيمنتو: أشعر بفخر كبير بحصولي على جائزة أفضل لاعبة في فئة الحزام البني - الأسود، وبجائزة أفضل لاعبة في قارة أميركا الجنوبية، هذا التقدير يعني لي الكثير؛ لأنه يأتي ثمرة عمل طويل وتضحيات امتدّت على مدى موسمٍ كامل مليء بالتحديات، حرصت في كل بطولة على تقديم أفضل ما لدي، ومع كل نزال كنت أتعلم شيئاً جديداً يدفعني إلى الأمام، أتوجه بالشكر لفريقي ومدربي وكل من وقف إلى جانبي، ونجاحي هو نتيجة عمل جماعي، أتطلع لمواصلة التطور ورفع سقف طموحاتي في المواسم المقبلة».

وقال لوكاس بروتازيو: «نبدأ في كل موسم رياضي بصورة معيّنة، ونخرج في نهايته بصورة أخرى أشد نضجاً وخبرة وهو ما يمنح الرحلة قيمتها الحقيقية، أشعر بامتنان كبير لما حظيت به من فرص وتحديات أسهمت في تطوير مستواي، ويسعدني الفوز بهذه الجائزة فهي تمنحني إحساساً قوياً بالانتماء والتقدير، أتوجّه بالشكر لكل من دعمني لأختتم الموسم بالحصول على لقب أفضل لاعب بفئة الحزام الأسود».



لحظة إنسانية



شهد الحفل لحظة إنسانية مؤثرة مع تقديم جائزة «العطاء الإنساني» إلى مؤسسة أدفانس لخدمات الإسعاف، تقديراً لدورها النبيل وجهودها التي جسدت المعنى الأسمى للرياضة كقيمة إنسانية تتجاوز حدود المنافسة، وتعكس مسؤولية حقيقية تجاه صحة وسلامة الرياضيين.



تكريم الجهات الشريكة والراعية



تضمن الحفل كذلك تكريم مجموعة من الجهات الشريكة والراعية التي لعبت دوراً محورياً في دعم مسيرة الاتحاد وبرامجه على مدار العام، وشملت كلاً من مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة مبادلة للاستثمار، والطاير للسيارات - بريمير موتورز، وبنك أبوظبي الأول، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وقنوات أبوظبي الرياضية، وسكاي نيوز عربية، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وآفاق الإسلامية للتمويل، ووزارة الداخلية، وشركة بالمز الرياضية.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لمساهمتهم في تعزيز حضور رياضة الجوجيتسو على المستويات المحلية والدولية، ودعم نجاح البطولة وفق أعلى المعايير التنظيمية.

واختتمت الأمسية بدعوة جميع الفائزين إلى المنصة لالتقاط الصورة الجماعية، في مشهد احتفالي أكد مجدداً مكانة أبوظبي حاضنة لأهم بطولات الجوجيتسو العالمية، وبيئة مثالية لتمكين الرياضيين وإلهام الجيل القادم من الأبطال

