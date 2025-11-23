الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرسنال يدمر توتنهام في «البريميرليج»

أرسنال يدمر توتنهام في «البريميرليج»
23 نوفمبر 2025 23:02

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
فان دايك: ليفربول يعيش «حالة فوضى»!
دايتش: نوتنجهام يُسقط ليفربول بهذا السلاح!


سجل إبريتشي إيزي ثلاثية رائعة لمصلحة أرسنال الذي سحق منافسه في شمال لندن توتنهام 4-1 ليوسع الفارق إلى ست نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وظلت مباراة قمة شمال لندن حذرة لمدة 36 دقيقة، حيث نجح توتنهام في إحباط فريق المدرب ميكل أرتيتا، لكن أصحاب الأرض سجلوا ثلاثة أهداف في غضون 10 دقائق قبل وبعد الاستراحة.
وكسر لياندرو تروسار الجمود من مسافة قريبة، قبل أن يضيف إيزي، اللاعب الذي خطفه أرسنال من توتنهام في صفقة انتقال صيفية، الهدف الثاني لأرسنال بعد 41 دقيقة.
وفي الشوط الثاني، لم تمض سوى ثوان قليلة حتى وجد إيزي مساحة جديدة على حافة منطقة الجزاء ليسدد كرة أخرى داخل المرمى ويضع فريقه في موقف السيطرة الكاملة على مجريات اللقاء.
وحصل توتنهام على فرصة إنقاذ المباراة بشكل مذهل في الدقيقة 55 عندما سدد ريتشارليسون كرة من فوق حارس أرسنال ديفيد رايا من قرب دائرة منتصف الملعب.
وكان الزوار أكثر خطورة في الشوط الثاني، لكن أرسنال لم يواجه أي مشكلة على الإطلاق، وأكمل إيزي ثلاثيته في الدقيقة 76 بتسديدة حاسمة أخرى.
ويملك أرسنال، الذي لم يخسر في تسع مباريات بالدوري، 29 نقطة من 12 مباراة، بينما يملك تشيلسي صاحب المركز الثاني 23 نقطة. وتركت أول هزيمة لتوتنهام خارج أرضه في الدوري هذا الموسم الفريق في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
توتنهام
آخر الأخبار
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
اليوم 12:11
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
الرياضة
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©