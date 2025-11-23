أرسنال يدمر توتنهام في «البريميرليج»



لندن (رويترز)



سجل إبريتشي إيزي ثلاثية رائعة لمصلحة أرسنال الذي سحق منافسه في شمال لندن توتنهام 4-1 ليوسع الفارق إلى ست نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وظلت مباراة قمة شمال لندن حذرة لمدة 36 دقيقة، حيث نجح توتنهام في إحباط فريق المدرب ميكل أرتيتا، لكن أصحاب الأرض سجلوا ثلاثة أهداف في غضون 10 دقائق قبل وبعد الاستراحة.

وكسر لياندرو تروسار الجمود من مسافة قريبة، قبل أن يضيف إيزي، اللاعب الذي خطفه أرسنال من توتنهام في صفقة انتقال صيفية، الهدف الثاني لأرسنال بعد 41 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، لم تمض سوى ثوان قليلة حتى وجد إيزي مساحة جديدة على حافة منطقة الجزاء ليسدد كرة أخرى داخل المرمى ويضع فريقه في موقف السيطرة الكاملة على مجريات اللقاء.

وحصل توتنهام على فرصة إنقاذ المباراة بشكل مذهل في الدقيقة 55 عندما سدد ريتشارليسون كرة من فوق حارس أرسنال ديفيد رايا من قرب دائرة منتصف الملعب.

وكان الزوار أكثر خطورة في الشوط الثاني، لكن أرسنال لم يواجه أي مشكلة على الإطلاق، وأكمل إيزي ثلاثيته في الدقيقة 76 بتسديدة حاسمة أخرى.

ويملك أرسنال، الذي لم يخسر في تسع مباريات بالدوري، 29 نقطة من 12 مباراة، بينما يملك تشيلسي صاحب المركز الثاني 23 نقطة. وتركت أول هزيمة لتوتنهام خارج أرضه في الدوري هذا الموسم الفريق في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.