الرياضة

بيرنجريف يونايتد بطل آسيا لكرة القدم المصغرة

بيرنجريف يونايتد بطل آسيا لكرة القدم المصغرة
23 نوفمبر 2025 23:20

 
جاكرتا (وام)

أحرز فريق بيرنجريف يونايتد الإماراتي لقب النسخة الأولى لبطولة أندية آسيا لكرة القدم المصغرة بعد فوزه، على فريق العطاء اللبناني 4-3 في المباراة النهائية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وشهدت المواجهة منافسة قوية بين الفريقين على اللقب، وحسمها فريق بيرنجريف يونايتد في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي، بعدما سيطر التعادل 3-3 على مجريات اللقاء، بإحراز اللاعب يوسف علي هدفين، وهدفاً لكل من أحمد حسن وآدم إبراهيم.
وأقيمت البطولة في جاكرتا من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري، بمشاركة 12 فريقاً في 3 مجموعات، بتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل الثوالث إلى الدور ربع النهائي.
وتقدم سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي لكرة القدم المصغرة بالتهنئة إلى لاعبي بيرنجريف يونايتد بمناسبة التتويج باللقب القاري، وقال إن المحصلة المميزة تتوج الاستراتيجية المستقبلية لكرة القدم المصغرة في الدولة، بدعم وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع.
بدوره توجه أحمد الدولة مالك النادي بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعم الطموحات الرياضية للمواطنين، وتمكينهم من القدرات التنافسية، وقال إن الفريق خاض تحديات قوية في أجواء مضغوطة، وصولاً للقب القاري الأول المؤهل إلى كأس العالم للأندية 2026.
وأشار إلى الروح العالية للاعبين في جميع المباريات لاسيما في المجموعة الثالثة التي تألفت من أبطال تايلاند وإندونيسيا وباكستان، والتفوق في المباريات برغم إصابة 6 لاعبين خلال مشوار البطولة، موضحاً أن اتحاد الإمارات للرياضة للجميع اضطلع بجهود كبيرة لتنظيم مسابقتي كأس الإمارات والدوري.

الإمارات
كرة القدم
جاكارتا
إندونسيا
لبنان
