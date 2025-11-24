الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الصحافة الإسبانية تنتقد «ريال ألونسو»: باهت ويفتقر للأفكار!

الصحافة الإسبانية تنتقد «ريال ألونسو»: باهت ويفتقر للأفكار!
24 نوفمبر 2025 08:23

مراد المصري (أبوظبي)
شنت وسائل الإعلام في العاصمة الإسبانية هجوماً كبيراً على تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، بعد تعثر الفريق للجولة الثانية على التوالي، عقب تعادله مع إلتشي 2-2 ليلة أمس ضمن الجولة 13 لمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وجاء الهجوم الأبرز من صحيفة "ماركا" المقربة من النادي "الملكي"، التي وصفت الفريق تحت قيادة ألونسو بـ "الباهت" و"يفتقر للأفكار"، وفي تقرير مطول كتبت: "بدأ ريال مدريد الموسم بأسلوب كرة قدم واعد، إلا أنه مع نهاية نوفمبر لم يتبق منه تقريباً شيء، لا يوجد أثر للضغط العالي الذي كان يعد به المدرب، ولا اللعب السريع الذي حاول ألونسو فرضه منذ الصيف الماضي، وأمام إلتشي حاول المدرب تغيير شكل الفريق بتبديل التشكيلة وأسلوب اللعب، ورغم ذلك ظل تحت رحمة منافسه".
وأضافت: "هذا التعادل أثار الكثير من الشكوك، أن هذا ليس ريال مدريد المتوقع، ومع مرور الوقت بدأت تظهر العيوب، والفريق دخل حالياً في فترة تعثر واضحة".
ووصفت الصحيفة الفريق بأنه لعب ضد إلتشي من دون خطة، بانتظار الروح والملحمة والمعجزة التي كانت تحدث في الليالي الأوروبية الكبيرة، إلا أن كرة القدم الحالية مختلفة، فالعمق التكتيكي والأفكار الهجومية كان يجب أن تكون حاضرة.
كما وجهت الصحيفة اللوم للمدرب بعد إبقاء فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء في بداية المباراة، وأوضحت أنه لم يكون يوماً مناسباً للقيام بذلك، بسبب وجود المساحات في الملعب التي يستفيد البرازيلي منها بالعادة.

