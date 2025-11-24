ميلان بطل «ديربي الغضب» يطارد القمة الإيطالية

ميلانو(رويترز)

سجل كريستيان بوليسيك هدفاً ليمنح ميلان الفوز 1-صفر على جاره إنتر ميلان، في قمة سان سيرو "ديربي الغضب" بالدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث تصدى مايك مينيان لركلة جزاء من هاكان شالهان أوغلو ليحرم أصحاب الأرض من التعادل.

وكان إنتر قد اعتلى صدارة الدوري بفضل فوزه بثلاث مباريات متتالية، لكن صراع اللقب هذا الموسم لا يحتمل المجال للخطأ، حيث يحتل روما الصدارة بعد فوزه 3-1 على كريمونيزي، ويليه ميلان.

وتقدم ميلان إلى المركز الثاني برصيد 25 نقطة متأخراً بنقطتين عن روما المتصدر، ومتساوياً مع نابولي حامل اللقب بينما تراجع إنتر، الذي كان بوسعه العودة إلى القمة في حال فوزه، إلى المركز الرابع برصيد 24 نقطة بجانب بولونيا.

وبعد شوط أول محموم سيطر فيه إنتر على أغلب الفرص وأنقذ حارس مرماه والقائم مرمى ميلان، منح بوليسيك ميلان التقدم بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني.

ومنح خطأ من ستراينيا بافلوفيتش ضد ماركوس تورام إنتر ميلان فرصة إنقاذ الفريق قبل 16 دقيقة من نهاية المباراة، لكن مينيان كان حاضراً لإنقاذ الموقف مرة أخرى، وصمد ميلان ليحصد الانتصار في القمة المحلية معززاً فرصه في السباق المتقارب على اللقب.

واستمرت هيمنة ميلان على مباريات القمة، إذ حافظ على سجله بلا هزيمة أمام غريمه المحلي للمباراة السادسة توالياً، وذلك بفضل هجمة مرتدة سريعة وحارس متألق.

وقال تورام لتلفزيون إنتر ميلان: "صنعنا الكثير من فرص التسجيل، وواجهنا حارس مرمى لا يصدق الليلة".

وبادر إنتر بالهجوم منذ البداية وتصدى مينيان بيد واحدة لضربة رأس لعبها تورام، كما ارتدت ضربة رأس فرانشيسكو أتشيربي من القائم.

وقال ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان: "في أول ربع ساعة كنا متوترين بعض الشيء، ثم لعب الفريق بشكل أفضل.

"كنا بحاجة إلى تحسين الأمور أكثر وإشراك سايليمايكيرس وبوليسيك بشكل أكبر".

وأضاف أليجري "هذا الفوز مهم على المستوى النفسي، فكان من الممكن أن نتأخر بخمس نقاط.

"كان من المهم جداً البقاء ضمن أول أربعة مراكز".