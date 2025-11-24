النصر يضع الهلال في «خانة الضغط» بفارق الـ4 نقاط

الرياض(أ ف ب)

ابتعد النصر مجدداً في صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بتحقيقه فوزه التاسع توالياً وجاء على حساب ضيفه الخليج 4-1 في المرحلة التاسعة.

ودخل النصر اللقاء متصدراً بفارق نقطة فقط عن الهلال الفائز السبت على الفتح 2-1، لكنه تمكن من توسيع الفارق مجدداً إلى أربع نقاط بمحافظته على سجله المثالي بقيادة البرتغاليين جواو فيليكس (39) وكريستيانو رونالدو (6+90) اللذين رفعاً رصيديهما إلى 10 و9 توالياً في المركزين الأول والثاني في ترتيب الهدافين، فيما سجل البرازيلي ويسلي ريبيرو (42) والسنغالي ساديو مانيه (77) الهدفين الآخرين ومراد الهوساوي (47) هدف الخليج، الذي أكمل الثواني الأخيرة بعشرة لاعبين لطرد اليوناني ديميتريوس كوربيليس.

وجاء هدف رونالدو من تسديدة أكروباتية رائعة، واضعاً خلفه طرده من مباراته مع بلاده ضد إيرلندا في تصفيات مونديال 2026، والتي خسرها "سيليساو" أوروبا بهدفين قبل أن يعوض ويحجز بطاقته إلى النهائيات في الجولة الأخيرة، بفوزها الكاسح على أرمينيا 9-1 بغياب "سي آر 7" للإيقاف.