الرياضة

خورفكان جاهر لـ«الوحدة» بالصفوف المكتملة

خورفكان جاهر لـ«الوحدة» بالصفوف المكتملة
24 نوفمبر 2025 08:36

فيصل النقبي (خورفكان)
يواصل فريق خورفكان تحضيراته المكثفة لمواجهة الوحدة في إياب دور الثمانية من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في المباراة التي يستضيفها ملعبه يوم الأحد المقبل، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 2-2.
واكتملت صفوف «النسور» بشكل تام دون أي غيابات في التشكيلة الأساسية، حيث شارك جميع اللاعبين في التدريبات الجماعية، ما يمنح المدرب حسن العبدولي حلولاً واسعة، لوضع التشكيلة المناسبة والخطة الفنية التي يعوّل عليها في هذه المواجهة الحاسمة.
ويركز العبدولي على تجهيز جميع عناصره فنياً وبدنياً، مع العمل على معالجة الملاحظات التي ظهرت في لقاء الذهاب، سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية تقود خورفكان إلى الدور المقبل.
وتسود أجواء من التفاؤل داخل الفريق، في ظل الدعم الجماهيري المتوقع، ورغبة اللاعبين في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم بطاقة التأهل.

