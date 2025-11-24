الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الدولي للجودو» يعتمد روزنامة الموسم المقبل في اجتماع أبوظبي

«الدولي للجودو» يعتمد روزنامة الموسم المقبل في اجتماع أبوظبي
24 نوفمبر 2025 09:58

أبوظبي (الاتحاد)
يعقد مجلس إدارة الاتحاد الدولي للجودو اجتماعه الدوري يوم الاثنين المقبل الأول من ديسمبر، بفندق شانغريلا في أبوظبي برئاسة النمساوي ماريوس فايزر، وذلك على هامش بطولة أبوظبي جراند سلام 2025، التي تختتم مساء الأحد المقبل.
ويحضر الاجتماع المهم 26 عضواً من أعضاء مجلس الإدارة كممثلين لأكثر من 200 اتحاد على مستوى العالم للجودو من مختلف القارات، من بينهم 3 أعضاء عرب، في مقدمتهم الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام لاتحاد الإمارات للجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي لخمس دورات متتالية، والكويتي عبيد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الكويتي للجودو، والجزائري محمد مريجة مدير التدريب والتأهيل في الاتحاد الدولي للجودو.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المهم استعراض لروزنامة الموسم المقبل واعتمادها، حيث تشتمل الروزنامة على منافسات الموسم الجديد لعام 2026، والذي يشهد تنظيم أكثر من 90 فعالية رياضية في حوالي 50 دولة حول العالم، ولمختلف الفئات العمرية من الجنسين، والتي تبدأ اعتباراً من يوم 23 يناير 2026 في كازابلانكا المغربية، وتستمر المنافسات حتى السابع من ديسمبر 2026 في العاصمة اليابانية طوكيو، من بينهما بطولة أبوظبي جراند سلام التي تقام في العام المقبل، خلال الفترة من 29 وحتى 31 أكتوبر، حيث تتزامن مع احتفالات الاتحاد الدولي للجودو بيوم الجودو العالمي، الذي يقام في 28 أكتوبر من كل عام والذي يصادف ذكرى ميلاد مؤسس الجودو وهو يوم قرعة بطولة أبوظبي .. ويشهد الاجتماع المرتقب اعتماد القوانين الجديدة للعبة ومقترحات الأعضاء والتقارير الفنية والإدارية المدرجة من قبل سكرتارية الاتحاد.
وكلف مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، لجنة خاصة مصغرة، برئاسة الدكتور ناصر التميمي، أمين السر العام مدير البطولة بالإعداد لهذا الاجتماع، بما يعكس الوجه الحضاري لإمارات المحبة والسلام.

