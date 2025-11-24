الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

40 نقطة تمنح «اليافعي» لقب الجولة الثانية من «الإمارات للفورمولا 4»

24 نوفمبر 2025 10:09

أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت مساء أمس، منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للزوارق السريعة «فورمولا 4» على كاسر الأمواج في أبوظبي، بعد يومين من السباقات القوية، التي شهدت مشاركة واسعة من أبرز المتسابقين، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبمتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وبدعم ورعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس الاتحاد ورئيس مجلس إدارة النادي.
وبرز خلال الجولة البطل الإماراتي سالم اليافعي الذي نجح في حسم الصدارة على متن الزورق رقم 10 بعد أن جمع 40 نقطة، فيما جاء سلطان صقر الفلاحي في المركز الثاني بزورق «الفرعون الأسود 3» محققاً 30 نقطة، وحل عصمت عادل ثالثاً بزورق «الفرعون الأسود 2» بعدما جمع 19 نقطة.
وأكد ناصر الظاهري، مدير فعاليات الرياضات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن نجاح الجولة يعكس المكانة الرائدة التي تحظى بها أبوظبي في استضافة وتنظيم البطولات البحرية، وفق أعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى استمرار النادي في دعم المواهب الإماراتية، وتعزيز حضور الرياضات البحرية في الدولة.
واختُتمت الفعاليات بتكريم الفائزين وسط أجواء تنافسية مميّزة عكست قوة البطولة وحماس المشاركين.

