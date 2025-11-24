الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بصمة أناتولي تظهر في البطائح بعد غياب 11 جولة

بصمة أناتولي تظهر في البطائح بعد غياب 11 جولة
24 نوفمبر 2025 10:16

علي معالي (أبوظبي)
عاد الكاميروني أناتولي أبانج إلى التهديف مع البطائح، بعد 11 جولة غاب خلالها، حيث سجل هدف فريقه الأول في مرمى كلباء بالجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين بالموسم الحالي، وكانت آخر أهداف أناتولي في الجولة رقم 20 من الموسم الماضي في مرمى عجمان، والتي انتهت بالتعادل 1-1، ومنذ ذلك التاريخ غاب القناص الكاميروني عن هز شباك المنافسين، ورغم مشاركته في الموسم الحالي في 6 مباريات، لكنه لم يزر شباك الحُراس، ما جعل اللاعب يشعر بالإحباط، خصوصاً في ظل خسائر وتراجع ترتيب الفريق، حتى جاءت مباراة كلباء، لتعيد اللاعب إلى هوايته بالتسجيل خلال الثلاثية التي فاز بها «الراقي» في الجولة الثامنة.
وكان أناتولي، خلال المواسم السابقة، كبير هدافي البطائح، سواء بالمحترفين، أو عندما كان في الدرجة الأولى، حيث سجل في أولى مواسمه 6 أهداف لفريقه موسم 2022-2023، خلال 23 مباراة شارك فيها أساسياً، وفي موسم 2023-2024 شارك في 25 مباراة بالمحترفين سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 4 أهداف، وفي الموسم التالي 2024-2025 رفع رصيده من الأهداف إلى 10 في 24 مباراة، وصنع هدفين، وفي الموسم الحالي شارك في 6 مباريات، ولم يسجل سوى هدف وحيد.

