الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا يتوقع تألق مانشستر سيتي في «الجدول المزدحم»

جوارديولا يتوقع تألق مانشستر سيتي في «الجدول المزدحم»
24 نوفمبر 2025 11:43

مانشستر(رويترز) 
رفض بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي تلقي أي شكاوى من لاعبي فريقه بشأن جدول المباريات المزدحم، إذ يثق المدرب الإسباني في قدرة فريقه على استعادة مستواه الذي قاده للفوز بالألقاب وسط سلسلة من المباريات القوية.
وسيخوض مانشستر سيتي، الذي خسر 2-1 على ملعب نيوكاسل يونايتد يوم السبت الماضي، ثماني مباريات في 26 يوماً، بدءاً من الغد وحتى 20 ديسمبر المقبل، بما في ذلك مباراتان في دوري أبطال أوروبا، وخمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ودور الثمانية لكأس الرابطة ضد برنتفورد.
وقال جوارديولا للصحفيين: «اعتدنا على ذلك، لقد فزنا بأربعة وثلاثة ألقاب عندما لعبنا بهذه الطريقة».
«نريد ذلك. الثلاثيات والرباعيات جاءت من اللعب يومي السبت والثلاثاء، ثم الثلاثاء والجمعة والجمعة والأحد. لا مشكلة».
واشتكى جوارديولا في السابق من ازدحام جدول المباريات في الموسمين الماضيين، قائلاً إنها ساهمت في الإصابات والإرهاق الذهني.
وكان الموسم الماضي ثاني مواسم جوارديولا من دون ألقاب منذ قيادته مانشستر سيتي، وكان الأول موسم 2016-2017.
وكان من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، لكنه مدده العام الماضي ليظل في النادي حتى يونيو 2027.
ويحتل سيتي المركز الثالث في الدوري، بعدما تلقى الهزيمة الرابعة هذا الموسم، ليتأخر بفارق سبع نقاط خلف أرسنال المتصدر.

