ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي المؤتمر الشرقي

ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي المؤتمر الشرقي
24 نوفمبر 2025 11:47

سينسيناتي (أ ب)
سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً، وصنع ثلاثة أهداف، وأضاف تاديو آليندي هدفين، ليقودا إنتر ميامي للفوز على إف سي سينسيناتي 4/صفر فجر اليوم، والتأهل لأول مرة إلى نهائي المؤتمر الشرقي.
ويستضيف ميامي فريق نيويورك سيتي إف سي، الفائز على فيلادلفيا يونيون 1/ صفر في نصف النهائي الآخر، يوم السبت، والفائز منهما سيبلغ نهائي كأس الدوري الأميركي للمحترفين في السادس من ديسمبر.
وقال الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي: «فخور بالطريقة التي لعب بها الفريق في ملعب صعب جداً وضد خصم قوي للغاية. منذ الدقيقة الأولى لم يكن هدفنا التراجع، بل فرض أسلوبنا، أعتقد أن اللاعبين قدموا مباراة شبه مثالية اليوم».
وحقق ميسي رقماً قياسياً في تاريخ الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي بـ12 مساهمة تهديفية، بواقع ستة أهداف وست تمريرات حاسمة.
وكان سينسيناتي صاحب ثاني أفضل سجل في الدوري بعد فيلادلفيا، عقب فوزه بدرع المشجعين الموسم الماضي، لكنه خرج من نصف النهائي العام الماضي أمام كولومبوس كرو.
وعاد ميسي لممارسة هويته في تسجيل الأهداف أمام سينسيناتي، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 19 بضربة رأس بعد عرضية من ماتيو سيلفيتي، محققاً هدفه الـ11 في آخر سبع مباريات.
وبعد تسع دقائق فقط، وجد ميسي نفسه أمام الحارس مباشرة، لكن تسديدته نحو القائم البعيد خرجت إلى خارج الملعب.
وعزز إنتر ميامي تقدمه بهدف ثان بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، عبر سيلفيتي الذي سدد من داخل منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.
وحل سيلفيتي محل لويس سواريز، الذي غاب عن مباراة إنتر ميامي السابقة أمام ناشفيل بسبب الإيقاف نتيجة سلوك عنيف، وفضل ماسكيرانو الإبقاء عليه خارج التشكيلة مجدداً.
وفي الدقيقة 62 مرر ميسي كرة رائعة إلى آليندي الذي سجل الهدف الثالث، قبل أن يضيف آليندي الهدف الرابع في الدقيقة 74.

