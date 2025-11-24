مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»



الرياض (أ ف ب)



أكرم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، وفادة الجماهير القياسية التي اكتظت في مدرجات ملعب الأول بارك في الرياض، بهدف مقصي خارق ختم الفوز على الخليج (4-1) واضعاً الصدارة في مأمن بعد تسعة انتصارات متتالية.

بمقصية خلفية رائعة أمام 26 ألف متفرج، أعاد الـ«دون» إلى الأذهان هدفه في مرمى يوفنتوس الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، كما بدأ بأهدافه العشرة في مزاحمة زميله ومواطنه جواو فيليكس الذي واصل لمعانه متربعاً على صدارة الهدافين بـ11 هدفًا.

عرض أفضل لاعب في العالم خمس مرات مقطع فيديو لهدفه الرائع الذي سجله في الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن ضائع وعلّق عليه «أفضل شرح للصورة يفوز».

ورفع رونالدو ابن الأربعين رصيده الرائع إلى 954 هدفاً في مسيرة زاخرة.