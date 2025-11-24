الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»

مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
24 نوفمبر 2025 12:25

 
الرياض (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
النصر يضع الهلال في «خانة الضغط» بفارق الـ4 نقاط
إنزاجي ينتقد البدايات السيئة للهلال


أكرم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، وفادة الجماهير القياسية التي اكتظت في مدرجات ملعب الأول بارك في الرياض، بهدف مقصي خارق ختم الفوز على الخليج (4-1) واضعاً الصدارة في مأمن بعد تسعة انتصارات متتالية.
بمقصية خلفية رائعة أمام 26 ألف متفرج، أعاد الـ«دون» إلى الأذهان هدفه في مرمى يوفنتوس الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، كما بدأ بأهدافه العشرة في مزاحمة زميله ومواطنه جواو فيليكس الذي واصل لمعانه متربعاً على صدارة الهدافين بـ11 هدفًا.
عرض أفضل لاعب في العالم خمس مرات مقطع فيديو لهدفه الرائع الذي سجله في الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن ضائع وعلّق عليه «أفضل شرح للصورة يفوز».
ورفع رونالدو ابن الأربعين رصيده الرائع إلى 954 هدفاً في مسيرة زاخرة.

كريستيانو رونالدو
النصر السعودي
الدوري السعودي
رونالدو
الكرة السعودية
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©