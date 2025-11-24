تحكيم إلكتروني في بطولات «جمال الخيل»



أبوظبي (وام)

أطلقت جمعية الإمارات للخيول العربية، نظام «ربدان للتحكيم الإلكتروني»، في مبادرة نوعية تُجسد ريادة دولة الإمارات في توظيف التقنيات الذكية لخدمة قطاع الفروسية وتعزيز مكانتها العالمية في بطولات جمال الخيل العربية.

ويأتي إطلاق النظام الجديد تأكيداً على حرص الجمعية على الارتقاء بمعايير التنظيم والتحكيم في البطولات، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن أعلى مستويات الكفاءة والعدالة والشفافية.

ويُتيح نظام «ربدان» تسجيل الخيول إلكترونياً بشكل كامل دون أي تدخّل يدوي، مع مراجعة فورية لأهلية المشاركة وإصدار إيصالات الدفع تلقائياً، إلى جانب تمكين المُلّاك من متابعة مشاركات خيولهم وتحميل كتيبات البطولات بكل سهولة.

كما يوفّر النظام للجنة الانضباط (DC) أدوات متقدمة لمراجعة وتحديث بيانات الخيول وإرفاق المستندات المطلوبة وتوثيق الملاحظات بالصور، مع إصدار تقارير شاملة معتمدة.

ويعتمد نظام التحكيم الإلكتروني على أجهزة iPad لكل حَكم أثناء المنافسات، مع عرض النتائج بشكل متزامن على الشاشات والموقع الإلكتروني، بينما تتم إدارة الحالات الخاصة، مثل اشتباه العرج، عبر تصويت إلكتروني سري يضمن الحياد التام والدقة في التقييم.

ويُعد نظام «ربدان» خطوة إماراتية رائدة نحو رقمنة أنشطة وبرامج الفروسية، وترسيخ معايير الشفافية والتميز في بطولات جمال الخيل العربية، بما يعكس رؤية الدولة الطموحة في الحفاظ على إرثها العريق وتعزيز حضورها العالمي في ميادين الفروسية.