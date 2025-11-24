الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تحكيم إلكتروني في بطولات «جمال الخيل»

تحكيم إلكتروني في بطولات «جمال الخيل»
24 نوفمبر 2025 13:02


أبوظبي (وام)
أطلقت جمعية الإمارات للخيول العربية، نظام «ربدان للتحكيم الإلكتروني»، في مبادرة نوعية تُجسد ريادة دولة الإمارات في توظيف التقنيات الذكية لخدمة قطاع الفروسية وتعزيز مكانتها العالمية في بطولات جمال الخيل العربية.
ويأتي إطلاق النظام الجديد تأكيداً على حرص الجمعية على الارتقاء بمعايير التنظيم والتحكيم في البطولات، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن أعلى مستويات الكفاءة والعدالة والشفافية.
ويُتيح نظام «ربدان» تسجيل الخيول إلكترونياً بشكل كامل دون أي تدخّل يدوي، مع مراجعة فورية لأهلية المشاركة وإصدار إيصالات الدفع تلقائياً، إلى جانب تمكين المُلّاك من متابعة مشاركات خيولهم وتحميل كتيبات البطولات بكل سهولة.
كما يوفّر النظام للجنة الانضباط (DC) أدوات متقدمة لمراجعة وتحديث بيانات الخيول وإرفاق المستندات المطلوبة وتوثيق الملاحظات بالصور، مع إصدار تقارير شاملة معتمدة.
ويعتمد نظام التحكيم الإلكتروني على أجهزة iPad لكل حَكم أثناء المنافسات، مع عرض النتائج بشكل متزامن على الشاشات والموقع الإلكتروني، بينما تتم إدارة الحالات الخاصة، مثل اشتباه العرج، عبر تصويت إلكتروني سري يضمن الحياد التام والدقة في التقييم.
ويُعد نظام «ربدان» خطوة إماراتية رائدة نحو رقمنة أنشطة وبرامج الفروسية، وترسيخ معايير الشفافية والتميز في بطولات جمال الخيل العربية، بما يعكس رؤية الدولة الطموحة في الحفاظ على إرثها العريق وتعزيز حضورها العالمي في ميادين الفروسية.

أخبار ذات صلة
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
45 خيلاً في السباق التجريبي الثامن بجبل علي
الخيول العربية
الخيول العربية الأصيلة
جمعية الخيول العربية
جمال الخيل العربية
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©