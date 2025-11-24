اتحاد الكرة يستضيف ورشة تحليل بيئة كرة القدم للهواة



دبي (الاتحاد)

يستضيف اتحاد الكرة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، فعاليات ورشة تحليل بيئة كرة القدم للهواة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، في خطوة تُجسّد التعاون المشترك بين الاتحادين الإماراتي والدولي، بهدف تطوير لعبة كرة القدم في المنطقة.

ويشارك في الورشة خبراء من الاتحاد الدولي، منهم ماكس دي فيلدر، مدير قسم عمليات تطوير كرة القدم في الفيفا، والدكتور بلحسن مالوش، المستشار الفني الإقليمي للفيفا، وعمرو محب، مسؤول تحليل واقع كرة القدم للهوة في الفيفا.

ويتضمن برنامج اليوم عرض التقرير العالمي والتقرير الخاص بالاتحاد، بحضور الإدارة التنفيذية والإدارات المعنية وممثلي اللجان، وفي اليوم الثاني سيتم عرض التقرير النهائي لمنتسبي الاتحاد وأصحاب العلاقة الخارجيين، إلى جانب مناقشة الخطوات المقبلة.

وأكد محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين لاتحاد الكرة، أن هذه الورشة تُعد واحدةً من الأنشطة المشتركة بين اتحاد الإمارات والفيفا، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة يسعى دائماً إلى تطوير منظومته الإدارية والفنية وتهيئة أفضل بيئة لممارسة كرة القدم.

وقال: «إن معرفة بيئة اللعبة الشعبية الأولى أمر مهم وقاعدة أساسية للتطوير، خاصة في ظل مشاركة خبراء لهم تجاربهم الواسعة في هذا المجال. إن مشاركة عناصرنا في هذه الورشة سيكون له انعكاسات إيجابية على بيئة كرة القدم المحلية التي تواصل تطورها باستمرار على صعيد المسابقات المحلية والأندية والمنتخبات الوطنية».