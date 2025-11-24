ألونسو يتحسر على التعادل مع إلتشي: نتائج الملكي «قابلة للتحسين»



مدريد (د ب أ)

عبّر تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد عن شعوره بالإحباط جراء استمرار تراجع نتائج فريقه، وتعادله مع مضيفه إلتشي 2 / 2 ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الأحد.

أحرج إلتشي ضيفه وتقدم في النتيجة مرتين بهدفي أليكس فيباس وألفارو رودريجيز في الدقيقتين 53 و84، بينما تعادل الريال بهدفي دين هويسين، وجود بيلينجهام في الدقيقتين 78 و87.

وأكمل إلتشي اللحظات الأخيرة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه فيكتور تشوست في الدقيقة 97، وواصل ريال مدريد نزيف النقاط بتعادل ثان على التوالي في الدوري، ليبقى على قمة الترتيب برصيد 32 نقطة، ولكن تقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط مع غريمه الأزلي، وحامل اللقب، برشلونة، صاحب المركز الثاني.

وسيكون ريال مدريد مطالباً برد قوي ومصالحة جماهيره في مباراتين متتاليتين خارج ملعبه أمام أولمبياكوس اليوناني الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، ثم جيرونا في الجولة القادمة من الدوري، يوم الأحد. وخلال المؤتمر الصحفي اعترف ألونسو بأن فريقه يمر بفترة من النتائج غير المرغوبة، بعد مسيرة جيدة، مضيفاً: «هذه هي«كرة القدم».

وأوضح ألونسو أنه غير سعيد بالنتائج الحالية، لأنه يسعى دائماً لتحقيق الفوز، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن النهج الذي يتبعه الفريق واضح، والروح المعنوية لدى اللاعبين عالية، وأنهم ما زالوا يعرفون ما يريدون، وعازمون على مواصلة العمل.

وأكد ألونسو أن نتائج النادي الملكي«قابلة للتحسين»، وأن الجميع يمارس«النقد الذاتي». واعترف مدرب ريال مدريد بأن النتائج السلبية تجلب الانتقادات، وأن فريقه يتعايش مع هذه الانتقادات بروح معنوية مرتفعة ورغبة في التحسن المستمر.

وأعرب ألونسو عن أسفه الشديد لتلقي الهدف الثاني فور تسجيل هدف التعادل، مؤكداً أن ذلك كان مؤلماً في لحظة كان يجب فيها البحث عن قلب النتيجة، لكنه في الوقت ذاته أشاد بالروح القتالية التي أظهرها الفريق، حيث نجح في إدراك التعادل مجدداً، واعترف بأن ما افتقده الفريق بعد التعادل 1-1 كان«الضغط على منطقة المنافس».

وأشار ألونسو إلى أن التواصل بين عناصر الفريق يتحسن بشكل مستمر بفضل الوقت الطويل الذي يقضونه معاً. ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن ألونسو قوله: «نحن، جميعاً، في القارب نفسه، ونجدف في الاتجاه نفسه». وختم ألونسو حديثه بالإشارة إلى أن الفريق مفعم بالحيوية ومتحمس لتغيير هذا الوضع، والعودة إلى طريق الانتصارات، بداية من المباراة القادمة أمام أولمبياكوس.