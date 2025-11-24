أسباب شخصية تبعد دورانت عن مواجهة روكتس وصنز

لوس أنجلوس (أ ب)

يفتقد فريق هيوستن روكتس جهود نجمه كيفن دورانت، خلال المواجهة أمام فينيكس صنز مساء اليوم الاثنين، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لأسباب شخصية.

وتأجلت بذلك عودة دورانت المرتقبة إلى المدينة التي لعب فيها الموسمين ونصف الموسم الماضيين.

وأعلن روكتس أن دورانت الذي انضم 15 مرة من قبل ضمن فريق كل النجوم، سيغيب عن مواجهة صنز، الأمر الذي شكل صدمة للجماهير التي كانت تمني نفسها برؤيته يلعب أمام فريقه السابق.

ويعتبر دورانت الهداف الرئيس لروكتس هذا الموسم، وقد مدد عقده مؤخراً لمدة عامين حتى عام 2028.

وانضم دورانت إلى روكتس قادماً من صنز في صفقة تبادل ضخمة شملت سبعة فرق، خلال فترة ما قبل الموسم.

وخلال الفترة التي قضاها مع صنز بين عامي 2023 و2025، خاض اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً 145 مباراة في الموسم العادي، وبلغ متوسط تسجيله 8. 26 نقطة في المباراة الواحدة.