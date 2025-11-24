كيفو يتحسر على خسارة «ديربي الغضب» ويعود إلى «الواقعية»

روما(د ب أ)

أعرب كريستيان كيفو، مدرب إنتر ميلان، عن خيبة أمله العميقة إزاء الهزيمة بهدف دون رد أمام ميلان، في ديربي ميلانو المعروف بديربي الغضب بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 24 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط خلف روما المتصدر، وبفارق نقطة واحدة عن ميلان الوصيف.

ونجح ميلان في تحقيق الفوز رقم 67 له في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري، والفوز رقم 83 في تاريخ المواجهات المباشرة بكل البطولات، بعد أن سجل كريستيان بولسيتش هدف الحسم في الدقيقة 54.

وأكد كيفو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أن النتيجة لا تعكس الأداء القوي الذي قدمه فريقه، والذي تضمن صناعة العديد من الفرص، وارتطام الكرة بالقائم والعارضة مرتين، وإضاعة ركلة جزاء.

وأثنى كيفو على فريقه لإظهاره «الجودة والتركيز والنضج»، وشدد على أن الروح القتالية التي أظهرها اللاعبون، ومحاولات العودة حتى اللحظة الأخيرة، هي بالضبط الروح التي يطالب بها.

وأشار مدرب إنتر ميلان، إلى أن كرة القدم قد تكون قاسية، واصفاً هدف بوليسيتش الحاسم بـ «المميت»، لا سيما أنه جاء من الهجمة المرتدة الوحيدة التي شنها الفريق المنافس.

ونقل الموقع الرسمي لإنتر ميلان عن كيفو تأكيده أن وضع الفريق في جدول الترتيب لا يزال جيداً، ويسمح لهم بإعادة التجمع سريعاً. وينصب تركيز المدرب الفوري على زيادة «الواقعية والفعالية»، كما حث الفريق على التعلم من أخطائه والاستعداد الذهني والبدني للمباراة القادمة خلال ثلاثة أيام. ودافع كيفو عن أسلوب فريقه الهجومي الذي يتطلب مشاركة العديد من اللاعبين في الهجوم، لكنه أقر بأن هذا الأسلوب يعرّضهم بشكل أكبر للهجمات المرتدة، مشيراً إلى أن الفريق في حاجة إلى أن «يستشعر الخطر أكثر قليلاً»، وارتكاب بعض الأخطاء التكتيكية الضرورية لمنع تكرار الهجمات الخاطفة.

ورفض كيفو توجيه أصابع الاتهام إلى أي لاعب بشكل فردي، بما في ذلك حارس المرمى يان سومر، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم، وأن الفريق بأكمله يتحمل مسؤولية إدارة اللحظات الحاسمة في المباراة بشكل أفضل.

واختتم كيفو حديثه بالتأكيد على أن استبدال لاوتارو مارتينيز كان قراراً فنياً بحتاً، يهدف إلى توزيع وقت اللعب والمساهمات بين المهاجمين الأربعة الأكفاء.