جولة دي بي ورلد تحقق نمواً كبيراً في أعداد الجماهير



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جولة دي بي ورلد للجولف، أن البيانات الجديدة للمرحلة النهائية لموسم 2025، التي تضم بطولتي التصفيات الختامية اللتين أقيمتا في دولة الإمارات في أبوظبي ودبي على التوالي، وسلسلة بطولات «باك 9»، بإجمالي 11 بطولة، أظهرت نمواً مذهلاً على صعيد والمشاركة الجماهيرية، وذلك من خلال الزيادة في أرقام المشاهدة عبر البث التلفزيوني، وحضور المتفرجين، والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب هذه البيانات، ارتفع متوسط عدد المشاهدين على قناة سكاي سبورتس الشهيرة في المملكة المتحدة بنسبة %16، مقارنة بعام 2024، وشهدت بطولة جولة دي بي ورلد في دبي، الختامية للموسم، زيادة بنسبة 39% في متوسط عدد المشاهدين، وزيادة بنسبة 92% في ذروة عدد المشاهدين مقارنة بعام 2024.

ومن أبرز الأحداث جاءت بطولة أمجين إيرلندا المفتوحة، التي سجلت أعلى نسبة مشاهدة على الإطلاق لبطولة من جولات دي بي ورلد على سكاي سبورتس، وبطولة جولة دي بي ورلد في الهند التي سجلت أعلى متوسط ​​مشاهدة على الإطلاق لبطولة في آسيا (باستثناء الإمارات) على سكاي سبورتس.

وتحقق هذا الزخم في أعقاب نجاح فريق أوروبا في بطولة كأس رايدر 2025 في نيويورك، حيث سجلت سكاي سبورتس أعلى نسبة مشاهدة لها على الإطلاق في عطلة نهاية الأسبوع وبلغت 8.8 مليون.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع متوسط عدد المشاهدين على قناة Golf Channel بنسبة 35% لهذه البطولات الـ11 مقارنة بعام 2024. ومن أبرزها بطولة بيتفريد بريطانيا ماسترز بضيافة السير نيك فالدو، والتي شهدت زيادة في متوسط عدد المشاهدين بنسبة %143، وبطولة أمجين إيرلندا المفتوحة التي شهدت زيادة مشاهدة بنسبة %193.

كما ارتفع عدد المتفرجين، حيث ارتفع الحضور لهذه البطولات الـ11 بنسبة 2% مقارنة بعام 2024، وبنسبة 7% مقارنة بعام 2023. وفي المجمل، حضر أكثر من نصف مليون متفرج هذه البطولات هذا العام.

وشهدت القنوات الرقمية للجولة نمواً قوياً خلال بطولات الباك 9، وبطولتي التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وارتفع إجمالي مشاهدات الفيديو على تيك توك ويوتيوب وإنستغرام بنسبة 34%. كما ارتفعت نسبة الظهور عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي بنسبة 47%، وزادت نسبة التفاعل بنسبة 54%. كما ارتفعت نسبة مشاهدات الصفحات على موقع جولة دي بي ورلد بنسبة 10% خلال هذه الفترة.

وقال جاي كينينجز، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد: «تشهد جولة دي بي ورلد دبي نمواً غير مسبوق في قاعدة جماهيرها حول العالم. ووفرنا بصفتنا جولة عالمية للجولف منصةً للمتنافسين من 41 جنسية للمشاركة في بطولات أقيمت في 26 دولة خلال الموسم الماضي، ويزداد إقبال عشاق الجولف على التنوع الذي نقدمه أسبوعاً تلو الآخر».

وتأهل أفضل 70 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» في ختام بطولات «الباك 9» إلى التصفيات الختامية لجولة دبي ورلد. وتُوّج بطل «السباق إلى دبي» بعد بطولتين ضمن سلسلة رولكس، هما بطولة أبوظبي إتش إس بي سي وبطولة جولة دي بي ورلد، حيث حصد روري ماكلروي لقبه السابع في «السباق إلى دبي» بعد حلوله ثانياً في بطولة جولة دي بي ورلد خلف زميله ونجم كأس رايدر الأوروبي مات فيتزباتريك، الذي فاز بلقب البطولة للمرة الثالثة.