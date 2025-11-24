برشلونة يتحدى تشيلسي في قمة كلاسيكية بدوري الأبطال

برلين(د ب أ)

تشهد الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا قمة كلاسيكية من العيار الثقيل، حيث يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على تشيلسي الإنجليزي في معقل "ستامفورد بريدج" غداً الثلاثاء.

ويتساوى الفريقان بسبع نقاط لكل منهما بعد مرور أربع جولات، مما يزيد من إثارة المواجهة لتأمين التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية. ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد عودته المظفرة إلى ملعبه الجديد وتدشين أول فوز به منذ 909 أيام، محققاً انتصاراً كاسحاً برباعية على أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

وأثبتت كتيبة المدرب الألماني هانسي فليك أن لديها قوة هجومية ضاربة يقودها فيران توريس ولامين يامال، والقناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن التساؤلات تبقى حول خط الدفاع، الذي تلقى أهدافاً في جميع مباريات الفريق الأوروبية هذا الموسم، بسبب اعتماده على الخط الدفاعي المتقدم. ورغم أن النتائج المباشرة تميل لبرشلونة نسبياً، لكن تشيلسي لم يخسر في "ستامفورد بريدج" في أي مباراة بدور مجموعات أوروبي منذ عام 2019.

من جانبه، يبدو تشيلسي في قمة جاهزيته المحلية، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز دون استقبال أي هدف، ليصعد إلى المركز الثاني.

ويعتمد المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا على جيل شاب قوي يمتلك سرعة كبيرة في الأجنحة، وهي نقطة قوة قد يستغلها في استهداف المساحات الشاغرة خلف خط دفاع برشلونة المتقدم.

وتلاحق الغيابات الفريقين، لكن عودة القائد ريس جيمس لصفوف تشيلسي، وخبرة فرينكي دي يونج العائد لخط وسط برشلونة، قد تجعل هذه المباراة قمة تكتيكية ممتعة ومفتوحة.

ويمتلك مانشستر سيتي فرصة لتجاوز العثرات المحلية على حساب باير ليفركوزن الألماني.، حيث يسعى مانشستر سيتي لتضميد جراحه والعودة إلى طريق الانتصارات عندما يستضيف باير ليفركوزن الألماني على أرضه ووسط جماهيره في ملعب "الاتحاد".

وتأتي هذه المباراة في توقيت حرج لسيتي بعد تلقيه هزيمة مفاجئة ومؤلمة أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، مما أثار علامات استفهام جديدة حول قدرته على المنافسة المحلية هذا الموسم، رغم سجله الأوروبي القوي.

ويحتل فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا المركز الرابع في جدول الترتيب الأوروبي برصيد عشر نقاط، متفوقاً بفارق كبير على ضيفهم ليفركوزن.

ويعتمد سيتي على سجله المذهل في دوري الأبطال، حيث لم يتلق أي هزيمة في 23 مباراة متتالية على أرضه في دور المجموعات أو مرحلة الدوري، مسجلاً هدفين على الأقل في سبع انتصارات متتالية.

ورغم الغياب المؤثر لثنائي الوسط رودري وماتيو كوفاتش، إلا أن القوة الهجومية بقيادة الهداف إيرلينج هالاند، الذي سجل في آخر خمس مباريات أوروبية، ستكون هي كلمة السر.

في المقابل، يمر ليفركوزن بفترة انتعاش ممتازة تحت قيادة المدرب ياسبر هيولماند، حيث نجح الفريق الألماني في تحقيق سبعة انتصارات بآخر تسع مباريات في جميع المسابقات، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليجا.

ورغم أن ليفركوزن سيفتقد لاعب الوسط روبرت أندريش والمدافع إدموند تابسوبا بسبب الإيقاف، أثبت الفريق قوته الهجومية بتسجيل 16 هدفاً في آخر ست مباريات.

وستكون هذه المواجهة هي الأولى في التاريخ بين الفريقين على المستوى التنافسي، وستكون اختباراً حقيقياً لصلابة بطل أوروبا أمام فريق قادم بقوة من أجل تحقيق انتصاره الأوروبي الخمسين في تاريخه.

وتتجه الأنظار إلى ملعب "سيجنال إيدونا بارك" حيث يستضيف بروسيا دورتموند فريق فياريال الإسباني في مباراة مصيرية لكلا الفريقين. ويلتقي نابولي مع قره باغ الأذربيجاني على ملعب "دييجو مارادونا"، حيث يسعى الفريق الإيطالي لتعويض خسارته الكبيرة الأخيرة في أوروبا والتقدم في الترتيب، خاصة وأن سجله في ملعبه لا يزال قويا للغاية. ويستضيف أولمبيك مارسيليا الفرنسي فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في "فيلودروم"، حيث يدخل نيوكاسل المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه على مانشستر سيتي، ويسعى لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في دوري الأبطال. في المقابل، يبحث مارسيليا عن إنهاء سلسلة تعادلاته الأوروبية المخيبة، معتمداً على قوته الهجومية التي يقودها ماسون جرينوود وبيير إيميريك أوباميانج. ويلتقي بودو/جليمت النرويجي مع يوفنتوس الإيطالي الذي يسعى لكسر سلسلة نتائجه الأوروبية السيئة، من خلال مدربه الجديد لوتشيانو سباليتي.

وفي مباريات أخرى يلتقي غداً الثلاثاء، سلافيا براغ التشيكي مع أتلتيك بلباو الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي مع بنفيكا البرتغالي وجالطة سراي التركي مع يونيون سانت جيلواز البلجيكي.