أحمد سكيك يدشّن مشواره الاحترافي في الجولف



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجولف رسمياً انتقال أحمد سكيك قائد منتخبنا الوطني إلى فئة المحترفين، وفي حدث يمثل منعطفاً مهماً في مسيرة لاعب صعد بثبات من الفئات العمرية، إلى أن أصبح أفضل لاعب إماراتي في فئة الهواة وصاحب إنجازات استثنائية على المستويين الخليجي والدولي.

وسيبدأ سكيك مشواره الاحترافي بداية من الثلاثاء، في جولة مينا للجولف، عندما يشارك في بطولة تحدي أرويرا بالبرتغال، ويتنافس مع مجموعة من أقوى اللاعبين من مختلف الجنسيات في العالم، قبل أن يتوجه إلى تايلاند للمشاركة في مدرسة التصفيات لجولة آسيا سعياً للحصول على بطاقة المشاركة الكاملة، ووضع اسمه ضمن قائمة اللاعبين المحترفين على الساحة الدولية.

اختتم سكيك مشواره في فئة الهواة بأداء عالمي في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة 2025 بنادي الإمارات للجولف، حين حقق المركز الـ13 وسط نخبة من أبرز اللاعبين، بعد أن قضى معظم أيام البطولة ضمن المراكز العشرة الأولى، منهياً المنافسات بمجموع سبع ضربات تحت المعدل، في دليل واضح على جاهزيته للانتقال إلى عالم الاحتراف.

وعلى مدار عشر سنوات، حمل سكيك ألوان علم الإمارات في أكبر البطولات القارية والعالمية، وحقق مجموعة من أبرز الإنجازات، أبزرها: الذهبية الفردية الخليجية 2025 بنتيجة تاريخية بلغت 18 ضربة تحت المعدل وبأكبر فارق فوز في تاريخ البطولة، وتمثيل الدولة في بطولة العالم للهواة (كأس آيزنهاور)، وكأس نومورا والبطولات الخليجية، والحصول على دعوات للمشاركة في بطولات من جولة موانئ دبي العالمية داخل الإمارات وخارجها، الحفاظ على مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للهواة WAGR مع تسجيل انتصارات عديدة وعشرات المراكز ضمن العشرة الأوائل حول العالم.

وقال أحمد سكيك عقب إعلان انتقاله إلى الاحتراف: «لحظة التحول إلى الاحتراف تمثل بالنسبة لي تتويجاً لسنوات طويلة من العمل، والانضباط، والتحديات، وأشعر بفخر كبير لما حققته مع المنتخب الوطني، لكنني اليوم أكثر استعداداً لخوض التحدي الأكبر في عالم المحترفين، هذا الانتقال لم يكن ليحدث لولا الدعم، الذي حظيت به من عائلتي، ومن اتحاد الجولف، ومن كل شخص آمن بقدراتي، وأعد بأن أكون سفيراً مشرفاً للإمارات في كل بطولة، وأن أبذل كل ما أملك لتحقيق نتائج تليق بطموحات الوطن».

وأضاف: «طموحي هو المنافسة على أعلى المستويات، وفتح الطريق للاعبين الإماراتيين الشباب كي يثقوا بأن الوصول إلى العالمية ممكن، وأن الجولف الإماراتي قادر على صناعة الأبطال».

من جانبه، قال اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي رئيس اتحاد الجولف: «انتقال أحمد سكيك إلى عالم الاحتراف ليس مجرد خطوة شخصية، بل هو إنجاز وطني يُحسب لرياضة الجولف في الإمارات، لقد برهن خلال السنوات الماضية أنه ليس فقط أفضل لاعب في فئة الهواة، بل نموذج للاعب الإماراتي القادر على المنافسة في المحافل الدولية، وإنجازه التاريخي في بطولة الخليج، وأداؤه العالمي في بطولة آسيا والمحيط الهادئ، دليلان على جاهزيته لهذا التحول الكبير».

وتابع الهاشمي: «سنواصل دعم سكيك في مسيرته القادمة، وسنوفّر له البيئة المثالية للتطور والمنافسة مع نخبة لاعبي العالم، لأنه يمثل جيلاً كاملاً من الشباب الطامحين».

وعبّر أكرم سكيك، والد اللاعب، عن فخره الكبير بانتقال أحمد إلى فئة المحترفين، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة سنوات من الالتزام والدعم الأسري، وقال: «أحمد لم يصل إلى هذه المرحلة بسهولة، لقد بدأ صغيراً، وتدرّج خطوة بخطوة، وكان دائماً مثالاً في الانضباط والاحترام والعمل الجاد، نحن كأسرة كنا نؤمن بموهبته، واليوم نشعر بالفخر وهو يخطو هذه الخطوة المهمة نحو الاحتراف».

وأضاف: «رياضة الجولف أصبحت جزءاً من هويتنا العائلية، فابني الأكبر فتحي مارس وتفوق في رياضة الجولف، بينما يسير ابني الأصغر محمد سكيك على الطريق الصحيح كنجم صاعد في منتخب الشباب، نحن عائلة آمنت بأهمية الرياضة، وأحمد اليوم يمثل القدوة لشقيقيه ولكل لاعب إماراتي يسعى للنجاح».

وختم والد اللاعب قائلاً: «نحن مستمرون في دعم أحمد بكل ما نستطيع، وندعو له بالتوفيق في مسيرته الاحترافية التي نؤمن بأنها ستكون مليئة بالإنجازات».