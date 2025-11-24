الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

23 لاعباً في قائمة «الأبيض» لكأس العرب

23 لاعباً في قائمة «الأبيض» لكأس العرب
24 نوفمبر 2025 16:45

 
دبي (وام)

أعلن اتحاد الكرة قائمة منتخبنا الوطني المشارك في بطولة كأس العرب 2025، المقررة من 1 إلى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخباً عربياً، وضمت القائمة 23 لاعباً هم علي خصيف، وخالد عيسى، وحمد المقبالي، ولوكاس بيمنتا، وساشا إيفكوفيتش، وعلاء الدين زهير، وكوامي كوايدو، وروبن فيليب، وخالد الظنحاني، وماركوس ميلوني، وريتشارد أوكونور، وعصام فايز، ونيكولاس خيمينيز، ويحيى نادر، وماجد راشد، ومحمد جمعة، ولوان بيريرا، وبرونو أوليفيرا، وكايو لوكاس، وعلي صالح، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وسلطان عادل.
ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب يوم الجمعة المقبل إلى الدوحة للمشاركة في البطولة، حيث يخوض المنتخب منافساتها ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبي مصر والأردن، إلى جانب الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا في الدور التمهيدي.

الإمارات
المنتخب الوطني
كأس العرب
قطر
مصر
الأردن
موريتانيا
الكويت
