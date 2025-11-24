الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أكرد يواصل الغياب عن مارسيليا

أكرد يواصل الغياب عن مارسيليا
24 نوفمبر 2025 17:21

 
مارسيليا (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
كونتي يتمنى الفوز مع نابولي في ذكرى وفاة مارادونا
4 إصابات في الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي في «أبطال أفريقيا»


يستمر غياب قلب الدفاع الدولي المغربي نايف أكرد عن فريقه الجديد مارسيليا الفرنسي الذي يستعد لمواجهة نيوكاسل الإنجليزي الثلاثاء، في الجولة الخامسة من المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وفق ما أعلن مدربه الإيطالي روبرتو دي تزيربي.
وفي رده على سؤال بشأن إشراك أكرد الثلاثاء في دفاع معزز ضد نيوكاسل، أجاب دي تزيربي «أكرد لن يكون متوفراً (الثلاثاء)، سواء لعبنا بأربعة، خمسة، سبعة أو عشرة في الخلف».
ويعاني ابن الـ29 عاماً، القادم هذا الموسم من وست هام الإنجليزي ليلعب مجدداً في فرنسا بعدما دافع سابقاً عن ألوان ديجون ثم رين، من إصابة في العانة وغاب عن المباراة التي فاز بها مارسيليا على مضيفه نيس 5-1 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي، بعدما افتقده أيضاً منتخب بلاده خلال النافذة الدولية الأخيرة.
كما يفتقد مارسيليا قلب دفاعه الآخر الأرجنتيني فاكوندو ميدينا الذي «سيتواصل غيابه لمدة شهر»، وفق دي تزيربي بسبب إصابة تعرض لها في كاحله الأيمن في أوائل أكتوبر ضد أياكس الهولندي في دوري الأبطال «قدرت فترة غيابه بشهرين».
ويستمر غياب المهاجمين الجزائري أمين جويري والإيفواري حامد تراوريه منذ منتصف أكتوبر وأوائل سبتمبر توالياً بسبب الإصابة.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
مارسيليا
نيوكاسل
المغرب
