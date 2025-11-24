الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

20 لاعباً جديداً يخضعون للتصنيف الطبي في تجمع ألعاب القوى لأصحاب الهمم

20 لاعباً جديداً يخضعون للتصنيف الطبي في تجمع ألعاب القوى لأصحاب الهمم
24 نوفمبر 2025 17:23

 
دبي (وام)

أجرت اللجنة البارالمبية الوطنية التصنيف الطبي لـ 20 لاعباً جديداً من فئة ذوي الإعاقة الحركية، وفق المعايير الدولية المعتمدة، وذلك خلال التجمع الأول لألعاب القوى لأصحاب الهمم، بنادي دبي لأصحاب الهمم، بهدف تحديد الفئات التنافسية المناسبة لكل لاعب وضمان مبدأ تكافؤ الفرص في الاستحقاقات المقبلة.
وكانت فعاليات التجمع الأول لألعاب القوى، الذي أقيم أمس، وشهد مشاركة 150 لاعباً ولاعبة يمثلون 7 أندية من مختلف إمارات الدولة، وذلك ضمن برنامج اللجنة البارالمبية لرفع جاهزية اللاعبين استعداداً للموسم الرياضي الجديد.
وجاء التجمع في إطار استعدادات اللجنة للمشاركات الإقليمية والدولية المقبلة، حيث أتاح للمدربين فرصة تقييم الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين والوقوف على مستوياتهم قبل خوض المنافسات الرسمية.
وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن التجمع يمثل خطوة أساسية في انطلاقة نشاط الموسم الجديد، مشيراً إلى أن حجم المشاركة يعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضات أصحاب الهمم في الدولة.
وأضاف أن اللجنة تحرص على توفير بيئة تدريبية مثالية وفرص تنافسية قوية للاعبين، لافتاً إلى أن التصنيف الطبي لـ 20 لاعباً جديداً يُعد خطوة مهمة في مسار تطوير مستويات اللاعبين وفق المعايير الدولية.
 

الإمارات
دبي
اللجنة البارالمبية الإماراتية
ألعاب القوى
نادي دبي لأصحاب الهمم
