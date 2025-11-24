«الحبتور» يكسب «مهرة» في «عيد الاتحاد» للبولو



دبي (الاتحاد)



فاز «الحبتور» على «مهرة» 9-4.5 في افتتاح بطولة «عيد الاتحاد» للبولو، وتستمر المنافسات إلى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة 4 فرق، بهانيكاب من 8 إلى 10 جول.

جاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، وقدم «الحبتور» بقيادة محمد الحبتور عرضاً قوياً، وأنهى الشوط 3-2.5، وأضاف الهدفين الرابع والخامس في الشوط الثاني، مما أسهم في رفع معنويات لاعبيه الذين خاضوا الشوطين الثالث والرابع بأريحية، وتألق محمد الحبتور الذي أحرز «3 أهداف» في مواجهة فريق «مهرة» بقيادة طارق الحبتور.

ويلتقي «جهانجيري» بقيادة سعد جهانجيري مع «بورانوبيزا»، في المباراة الثانية للبطولة التي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

