الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الحبتور» يكسب «مهرة» في «عيد الاتحاد» للبولو

«الحبتور» يكسب «مهرة» في «عيد الاتحاد» للبولو
24 نوفمبر 2025 17:36

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن


فاز «الحبتور» على «مهرة» 9-4.5 في افتتاح بطولة «عيد الاتحاد» للبولو، وتستمر المنافسات إلى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة 4 فرق، بهانيكاب من 8 إلى 10 جول.
جاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، وقدم «الحبتور» بقيادة محمد الحبتور عرضاً قوياً، وأنهى الشوط 3-2.5، وأضاف الهدفين الرابع والخامس في الشوط الثاني، مما أسهم في رفع معنويات لاعبيه الذين خاضوا الشوطين الثالث والرابع بأريحية، وتألق محمد الحبتور الذي أحرز «3 أهداف» في مواجهة فريق «مهرة» بقيادة طارق الحبتور.
ويلتقي «جهانجيري» بقيادة سعد جهانجيري مع «بورانوبيزا»، في المباراة الثانية للبطولة التي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.
 

الإمارات
دبي
البولو
عيد الاتحاد
الحبتور
منتجع الحبتور للبولو
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©